Un duelo ultra picante fue el que tuvo el defensor chileno Iván Román en su primer Clásico como titular en Atlético Mineiro, donde pese a tener una fractura en su muñeca, jugó los 90 minutos ante Cruzeiro, cuyo delantero Kaio Jorge se portó pésimo con él.

Es que el atacante brasileño no sólo le hizo un odioso gesto de que tenía “mal olor” al ex jugador de Palestino, además trató de sacarlo del partido pegándole en la zona que tenía lesionada, e incluso simuló un golpe. Nada le resultó, al final se fue expulsado.

Pero el asunto está muy lejos de terminar. La actitud de Kaio Jorge contra Román no cayó bien en Atlético Mineiro, quien tomó una drástica decisión al respecto, pues recurrió al Tribunal Superior de Justicia Deportiva, en busca de una sanción ejemplar para el valor de Cruzeiro.

Por Iván Román: Atlético Mineiro va a la Justicia

Según el director deportivo del club de Belo Horizonte, Paulo Bracks, “un jugador que pelea por un espacio en la selección brasileña, no puede tener -en nuestra opinión- una actitud cobarde como esa“, para luego explicar por qué hacen la denuncia.

“No estamos hablando del codazo que le da a Iván Román; no estamos hablando de gestos; pero sí de una actitud cobarde y desleal que él tuvo con un colega de profesión, consciente de que Iván tiene una fractura en la mano, él hizo lo que hizo“, afirmó el dirigente de Atlético Mineiro.

Previo a esta denuncia, Kaio Jorge se expone a recibir una dura sanción por gestos hacia el árbitro del Clásico de Minas Gerais, la cual le tendría fuera de las canchas por las próximas seis fechas. Todo por su mal comportamiento.

Los números del “Charrúa” en Brasil

Entre el Campeonato Brasileño y la Copa Sudamericana, donde está en semifinales, Iván Román jugó con Atlético Mineiro un total de 700 minutos en cancha durante 12 juegos, en los que recibió cuatro tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelve a jugar?

El próximo encuentro para el “Galo”, por la fecha 29 del torneo local, visitarán al Corinthians en el Neo Química Arena de São Paulo, este sábado 18 de octubre desde las 18:30 horas.

