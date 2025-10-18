El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufrió un duro revés después de haber estado a nada de meterse a pelear el liderato de La Liga. Este sábado el equipo de los chilenos no pudo ante el colista Mallorca y sufrió una derrota por 1 a 3.

El elenco dirigido por Matías Almeyda venía con la confianza a tope luego de aplastar al Barcelona días atrás. Sin embargo, el parón por la fecha FIFA parece haberlos complicado, ya que hoy no vieron una y se lo dieron vuelta en 20 minutos.

La situación complica su lucha por mantenerse peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. Después de haber estado a la caza de los líderes, ahora mira desde lejos y podría ser aún más con lo que pase el resto de la fecha.

Suazo titular y Alexis suplente: Sevilla pasa de golear al Barcelona a caer con el colista

El Sevilla no pudo mantener su buena racha y sufrió un duro revés en La Liga tras caer de sorpresa ante el Mallorca. Uno de los colistas del fútbol español madrugó a los Blanquirrojos y le propinó un 1 a 3 que los aleja de la cima.

Gabriel Suazo falló en dos jugadas que terminaron en goles contra Sevilla. Alexis Sánchez entró desde el banquillo per no pudo hacer nada. Foto: Getty Images.

Con Gabriel Suazo como titular y Alexis Sánchez en la banca, los locales pudieron abrir la cuenta en apenas 16′ minutos. Rubén Vargas recibió un centro solo en el área y, pese a un mal rebote, se las arregló para poner el 1 a 0.

Hasta ahí todo era tranquilidad, pero el Mallorca no bajó los brazos y logró igualar las cosas. En los 67′ un error en la salida del lateral chileno terminó con Vedat Muriqi sacando un misil para el 1 a 1.

Mateo Joseph, que entró desde el banquillo un poco antes de la igualdad, se terminó robando la película. Con un doblete en los 72′ y 77′, con complicidad de Gabriel Suazo en la marca, lideró la remontada de la visita para llevarse los tres puntos.

Alexis Sánchez había entrado en los 71′ de juego y trató de aportar con lo suyo, provocando algunas jugadas de riesgo. No obstante, no pudo hacer nada para evitar la derrota de su equipo.

Con este resultado, el equipo de los chilenos deja pasar una gran oportunidad de seguir en la parte alta y se estancan en el séptimo lugar con 13 puntos, pero en riesgo de caer más con lo que pase en el resto de la fecha. Una imagen que nadie vio venir después de haberle dado un baile al Barcelona.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre un revés que los aleja de la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones. Los Blanquirrojos se complican en un duelo que iban ganando desde el arranque y que puede costar muy caro al final de la temporada.

¿Cuál es el próximo partido de Sevilla?

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo debe dar vuelta la página rápido para enfocarse en la próxima fecha de La Liga de España. El viernes 24 de octubre a partir de las 16:00 horas los Blanquirrojos visitan a la Real Sociedad.

Así queda el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025/26