Alexis Sánchez está disfrutando al máximo su gran inicio de aventura con la camiseta del Sevilla. El Niño Maravilla ha silenciado a las críticas que arrastraba desde su mal paso en Udinese y no son pocos los que quieren verlo otra vez en la selección chilena.

El tocopillano ha quedado al margen del interinato de Nicolás Córdova y Sebastián Miranda, quienes han optado por nombres jóvenes. Sin embargo, ante el presente que vive el goleador histórico de la Roja, varios lo piden para que sea un líder de la nueva generación. Algo que le seduce y por lo que decidió mandar un palo al ritmo de los Guns N’ Roses.

Justo a un día de que la histórica banda se presente en nuestro país, el Niño Maravilla aprovechó para mandar un claro dardo al Equipo de Todos. Uno que de inmediato se viralizó y divide a los hinchas.

El renacer que está viviendo Alexis Sánchez con la camiseta del Sevilla ha ilusionado a varios con verlo otra vez con la selección chilena. A pesar de los años, el Niño Maravilla sigue brillando en Europa y algunos quieren que asuma un rol de líder en el nuevo camarín de la Roja.

Alexis Sánchez apuntó a lo “clásico” en medio de rumores sobre una vuelta a Chile. Foto: Instagram.

Hace algunos días fue el propio Gabriel Suazo, compañero suyo en el elenco español, quien destapó que ese es el deseo del delantero. “Él siempre estará a disposición, pero escapa de la mano de él y mía. Depende del cuerpo técnico que esté“, dijo.

Pero todavía faltaba conocer la versión de Alexis Sánchez, quien aprovechó de hacerlo con música de los Guns N’ Roses. A través de su cuenta de Instagram el Niño Maravilla publicó imágenes de la última práctica del Sevilla y dejó una reflexión: “Lo clásico siempre vuelve“.

El guiño es claro para lo que está pasando entre el tocopillano y la selección chilena. Tras el fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas, Nicolás Córdova tomó las riendas proyectando a jóvenes para lo que será el camino al próximo Mundial, lo que podría quitarle terreno al goleador histórico de la Roja.

Eso sí, tiempo para conocer una decisión queda poco. En noviembre se llevará a cabo la última fecha FIFA del año donde nuestro país enfrentará a Rusia y Perú en Europa, duelos en los que puede reaparecer el delantero o recibir un portazo definitivo.

Alexis Sánchez sigue soñando con volver a vestir la camiseta de la selección chilena. El Niño Maravilla quiere ayudar a la Roja como sea y ruega para que lo consideren en lo que viene por delante si se mantiene a este nivel en Sevilla.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Alexis Sánchez quiere volver a la selección chilena gracias a sus 5 partidos oficiales disputados hasta ahora en el Sevilla esta temporada. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 320 minutos que ha estado dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

A la espera de saber si estará Alexis Sánchez, Chile se prepara para lo que será su próximo amistoso. El día 15 de noviembre con horario aún por definir, la Roja visitará a Rusia.

