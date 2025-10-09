El momento que está viviendo a Alexis Sánchez en el Sevilla ha dado mucho que hablar. El Niño Maravilla llegó a los Blanquirrojos cuestionado por su edad, pero le bastó un par de partidos para revertir las cosas y transformarse en uno de los pilares en el gran inicio de temporada.

Días atrás el tocopillano se dio el lujo de liderar al equipo y hasta marcar un gol en el triunfo ante Barcelona. Una situación que ha hecho a muchos hinchas del club a preguntarse por qué no lo fueron a buscar antes, pero lo que no sabían es que se intentó.

Y es que uno de los directores deportivos más importantes que han tenido los Blanquirrojos abordó lo que ha sido el arribo del chileno. Ahí destapó que lo tuvo en la mira, aunque hubo un particular motivo por el que no se concretó.

Sevilla quiso a Alexis Sánchez hace tiempo, pero…

Alexis Sánchez tiene encantados a los hinchas del Sevilla, quienes no entienden por qué no lo fueron a buscar antes. El Niño Maravilla ha sido clave para que el equipo deje atrás un año para el olvido y esté peleando en la parte alta de la tabla de posiciones de La Liga, siendo un eje fundamental.

Foto: Sevilla.

Ramón Rodríguez Verdejo, ex director deportivo de los Blanquirrojos, conversó con El Desmarque sobre el momento del club. El también conocido como Monchi aprovechó para dedicarle palabras al chileno y a César Azpilicueta, otro que llegó este año y que ha sido uno de los líderes del camarín.

Pero más allá de un análisis, sorprendió a todos al revelar que los tuvo en la mira para reforzar al Sevilla. “Creo que sí, ambos. Creo que sí, lo que pasa es que no me acuerdo cuándo, pero seguro que… A ver, fichar no. Matiz“, lanzó de entrada.

Fue tras ello que entró de lleno en el interés que tuvo en Alexis Sánchez. “Jugadores que eran de perfil interesante, pero evidentemente los dos nos pasaron por la izquierda“.

Aunque el ex director deportivo del club remarcó que en ese entonces no tenían forma de convencerlo cuando al chileno lo miraban clubes gigantes de Europa. “No estábamos nosotros todavía esa altura“.

Más allá de si llegó muy tarde o no, Alexis Sánchez se ha hecho un lugar en un Sevilla en el que su arribo generaba dudas. La edad no ha sido un problema para el Niño Maravilla, que sigue deslumbrando con su talento al fútbol español.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Con su actuación ante Barcelona, Alexis Sánchez llegó a los 5 partidos oficiales en total con Sevilla en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 320 minutos que alcanza dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Sevilla?

Sevilla aprovecha la pausa de la fecha FIFA para seguir afinando detalles para su próximo desafío en La Liga. El sábado 18 de octubre desde las 9:00 horas los Blanquirrojos reciben al Mallorca.

