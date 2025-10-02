El regreso a La Liga de España le ha hecho muy bien a Alexis Sánchez. El Niño Maravilla ha destacado en sus primeros partidos en el Sevilla y se está ganando a los hinchas que hasta hace no mucho criticaban su arribo por su edad.

El tocopillano ha demostrado que en Udinese no le dieron espacio suficiente y se ha transformado en un pilar de los Blanquirrojos. Esto no sólo dentro, sino que también fuera de la cancha, donde ha asumido un rol de líder.

De hecho, en el agónico triunfo ante el Rayo Vallecano, el goleador histórico de la Roja nuevamente dio que hablar por un gesto que tuvo en el camarín. Una situación que enamora cada vez más a la prensa española y que lo eleva a ser uno de los jugadores más importantes del plantel.

Alexis Sánchez se gana los aplausos en Sevilla con nuevo gesto en el camarín

El rol que ha tomado Alexis Sánchez en su llegada al Sevilla ha silenciado a los críticos. El Niño Maravilla arribó con una actitud que ha impactado en el plantel de manera positiva y lo tiene como un verdadero referente.

Alexis Sánchez se gana al camarín del Sevilla con su liderazgo. Foto: Sevilla.

Semanas atrás el chileno ya había dado que hablar con una instrucción que les terminó dando un triunfo ante Alavés. Pero ahora, tras el choque con Rayo Vallecano, un nuevo registro lo impulsa aún más como el líder del plantel.

El sitio El Desmarque destacó lo que pasó entre el Niño Maravilla y uno de sus compañeros. “Como ha dejado ver el club en su habitual inside de cada encuentro, Alexis Sánchez aprovechó el descanso en Vallecas para mantener una pequeña e intensa charla con Isaac Romero de la que estaba atento hasta César Azpilicueta“.

“El chileno rinde en el campo, está siendo determinante, pero los que conviven con él día a día confirman lo que, por poco, se puede ver fuera del mismo“, añadieron en el citado medio. Sin duda elogios importantes luego de que algunos criticaran su arribo.

El tocopillano está haciendo todo lo posible por demostrar que puede ser un aporte y así seguir liderando a los Blanquirrojos en España. El sueño de pelear esta temporada sigue vivo y más con el alza que ha tenido el equipo en comparación al año pasado.

Alexis Sánchez sigue ganando cada vez más terreno en la interna del Sevilla. El Niño Maravilla se alza como una de las grandes figuras del plantel, incluso cuando están fuera de la cancha, algo que nunca le permitieron mostrar en su regreso a Udinese.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Con su actuación ante Rayo Vallecano, Alexis Sánchez llegó a los 4 partidos oficiales en total con Sevilla esta temporada. En ellos ha aportad con 1 gol y 1 asistencia en los 230 minutos que alcanza dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido del Sevilla?

Alexis Sánchez y Sevilla por ahora siguen trabajando con la mira puesta en un partidazo que se le viene en La Liga. Este domingo 5 de octubre desde las 11:15 horas los Blanquirrojos reciben al Barcelona.