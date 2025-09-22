Alexis Sánchez tuvo una opinión que bien podría haberle correspondido dar al DT del Sevilla. Pero envalentonado por su experiencia de haber jugado en clubes muy poderosos del mundo, el goleador histórico de la selección chilena dio luces de una muy buena lectura de juego.

El tocopillano fue requerido por Matías Almeyda en respuesta a la lesión de Alfon González, quien salió a raíz de un esguince de tobillo en los 14 minutos. Por eso mismo, Sánchez tuvo minutos muchísimo antes de lo imaginado por el Pelado, quien de todas formas apostó por él.

Al descanso, Sevilla y el cuadro vasco igualaban 1-1 en el estadio Mendizorrotza. Había abierto el marcador el atacante suizo Rubén Vargas, quien hizo una lucida acción personal que liquidó con un zurdazo inatajable. Eso sí, Carlos Vicente puso el 1-1 cuando el cronómetro marcaba 17 minutos.

Alexis Sánchez mostró sus dotes de entrenador en el Sevilla. (Captura YouTube).

En la intimidad del vestuario, había una cámara del Sevilla que captó una charla que dio Alexis Sánchez. “Abrámonos un poco más, tienen muy cerrado el campo al lado de (Lucién) Agoumé. Abramos un poco más a los extremos”, dijo el Maravilla sobre el volante francés que fue su compañero en el Inter de Milán.

DT del Sevilla complementa la instrucción de Alexis Sánchez

Que Alexis Sánchez haya tenido un arranque estratégico sirvió para aclarar el panorama de sus compañeros. Recibió la venia de Matías Almeyda, quien complementó el mensaje que había entregado el ex jugador del Udinese de Italia para intentar destrabar el partido.

“Organicen eso. Con respecto al juego, jueguen tranquilos. Nos pusimos en ventaja, nos empataron y nos vamos a poner ventaja nuevamente. Pero es con tranquilidad y más rapidez en el juego”, dijo Matías Almeyda, quien buscó liberar de presión a sus pupilos.

Agregó que “más concentración, más juego y más juntos. No pierdan el orden”. Por esas cosas del fútbol, fue un tanto de Alexis Sánchez gracias a un centro de José Ángel Carmona abierto desde el costado derecho. Precisamente, una de las cosas que pidió el Dilla en el entretiempo. Este martes 23 está pensado que el chileno sea suplente ante el Villarreal y su compatriota Gabriel Suazo, asoma como titular.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones en La Liga 2025-2026

