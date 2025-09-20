Poco a poco y con esfuerzos evidentes, Alexis Sánchez se ganó el corazón del argentino Matías Almeyda, DT que recibió en el Sevilla al goleador histórico de la selección chilena. La experiencia del tocopillano ha sido muy bien valorada por el Pelado.

Almeyda cree que Sánchez ha hecho méritos como para erigirse rápidamente en una voz muy escuchada del vestuario sevillista. Y así lo dejó claro después de la gran victoria del cuadro de Nervión ante el Deportivo Alavés. Una nueva muestra de carácter que tuvo su fiesta con el primer gol de AS10 en el club.

“Una cosa se construye desde los cimientos. Y los cimientos fue, cuando llegamos, intentando cambiar con nuestra metodología de trabajo. Tuvimos la posibilidad de hacer la pretemporada con el concepto que estaba claro. Queda mucho por delante. Vamos encontrando el camino”, describió Almeyda.

Matías Almeyda saca conclusiones en medio del partido de Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

El trasandino tuvo que recurrir a Alexis Sánchez de inmediato en el partido. El cronómetro marcaba 14 minutos cuando Alfon salió de la cancha lesionado. En su lugar ingresó el ex atacante del Udinese. “Los resultados positivos siempre ayudan a ser más creíbles. Parece que Alexis está bien, ¿eh?”, sacó pecho el estratego.

Alfon salió lesionado y eso permitió la entrada temprana de Alexis Sánchez. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Cómo no estar feliz luego de ese toque con mucha clase de Alexis tras el centro de José Ángel Carmona que sirvió para vencer al golero Antonio Sivera y sentenciar la victoria en la quinta jornada de La Liga en España. “Muchas veces se subestima a la gente cuando es más grande. Pasa en la vida”, introdujo Almeyda a una poderosa reflexión en torno al nivel del chileno de 36 años.

Alexis Sánchez celebró fervorosamente su primer gol con el Sevilla. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Alexis Sánchez se gana un tremendo elogio del DT de Sevilla tras su primer gol

Está claro que Alexis Sánchez ha demostrado que tiene nivel para cautivar al DT del Sevilla. Y Matías Almeyda volvió a dejar claro que en el trabajo diario también ha percibido aspectos muy positivos del experimentado centrodelantero bicampeón de América con la Roja.

“Pocos se acuerdan de los grandes cuando hay que contratar en una empresa. La mezcla siempre es buena. Hay dos muchachos con una trayectoria como pocos, pero tienen ganas. Las ganas marcan diferencia a los años”, manifestó Matías Almeyda. Se refería a Sánchez y a César Azpilicueta, el experimentado zaguero español que fichó en el último mercado de pases.

Otra imagen del festejo de Alexis Sánchez ante Alavés. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Añadió que “están exprimiéndose al máximo, marcando su diferencia con los años que tienen, pero me llama la atención porque lo han ganado todo. Fuera de la cancha son dos compañeros que están marcando un camino. A cualquier entrenador esto les beneficia“. Un punto del que seguramente tomará nota Gabriel Suazo, el otro chileno del Sevilla.

Valoró muchísimo el aporte del Dilla y de Azpilicueta, quien también tuvo larga experiencia en la Premier League, donde defendió las camisetas del Chelsea y del Arsenal. “No compito con ellos ni soy celoso. Dios quiera que los jóvenes los miren y quieran copiarlos en muchos sentidos”, fue el deseo del Pelado Almeyda con el goleador histórico de la Roja y el vasco zaguero. Por el momento, el elenco de Nervión suma siete puntos en cinco partidos.