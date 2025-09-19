Alexis Sánchez se convirtió en la gran sorpresa del mercado de fichajes en Europa, donde tras no poder consolidarse en el Udinese, el jugador nacional se despidió de la Serie A y regresó a LaLiga para sumarse al Sevilla, club en el que también milita el chileno Gabriel Suazo.

La incorporación del goleador chileno no pasó desapercibida, en donde hubo muchas críticas respecto a la edad del jugador y los pocos minutos que sumó durante su última temporada en Italia.

En ese contexto, su compañero en la Selección, y ahora también en el club español, Gabriel Suazo, habló con Muchodeporte, donde destacó el gran aporte que significa la llegada de Alexis al equipo.

La llegada de Alexis al Sevilla

Suazo, quien también llegó al equipo esta temporada tras finalizar su vínculo con el Toulouse de la Ligue 1 de Francia, se refirió a los comentarios sobre los nuevos fichajes del club. “Más allá de lo que pueda opinar la gente, nosotros somos los que tenemos que responder en la cancha”.

“A mí también me han dicho muchas cosas, quizás gente que no me conocía cuando llegué acá también dudaba. A uno le toca rendir para aportar sus cualidades y ayudar a sus compañeros”.

Sobre el caso del tocopillano, con pasado en clubes como Barcelona, Arsenal y Manchester United, Suazo señaló: “Es uno de esos jugadores ganadores que lo único que quieren cada partido y entrenamiento es ganar. Eso es lo que necesita hoy Sevilla, sangre y pasión también de nosotros los latinos para ir hacia adelante y ganar”.

“Es un jugador grandísimo, demuestra la calidad que tiene por más que alguien hable de la edad. En algunos partidos puede entrar treinta minutos y hacer esa aportación, y si en otros lo puede hacer en sesenta, noventa o más, mejor aún para nosotros”, puntualizó el jugador chileno.