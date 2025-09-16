La vida muchas veces se encarga de poner todas las piezas en su lugar. Es lo que espera estar viviendo Alexis Sánchez, quien parece haber recuperado la sonrisa en el Sevilla.

Luego de tener la peor temporada de su carrera en Udinese, comprobando una vez más que las segundas partes no son buenas, el tocopillano hizo sus maletas y arribó a Andalucía. Pese a que lleva solo unas semanas, parece ser que encontró su lugar.

El gol de Alexis Sánchez

A diferencia de lo que ocurrió en Udinese, donde le costó varios meses tener su debut, en Sevilla Alexis Sánchez logró vestir de corto con solo unos días de trabajo, su estreno no pudo ser mejor. El chileno entregó una linda asistencia de taco para que Gerard Fernández anotara el 2-2 de su equipo ante Elche.

ver también Alexis Sánchez goza como un niño en Sevilla: “Me los comí con…”

Sánchez ha logrado ganarse la confianza de Matías Almeyda, quien fuera compañero de Marcelo Salas en Lazio. El DT sabe de lo que es capaz el chileno y lo hace sentir como lo que es: una figura que brilló en clubes como Barcelona, Arsenal e Inter de Milán.

Alexis Sánchez rápidamente ha respondido al cariño que le han brindado los andaluces e incluso, esto lo demuestra hasta en los entrenamientos. En la última práctica, el formado en Cobreloa hizo gala de toda su habilidad para anotar un muy lindo tanto.

El tocopillano encaró como en sus mejores años, metió bicicleta como si la cadena estuviera más aceitada que nunca, desparramó a un defensa y definió con categoría. “Las maravillas de Alexis”, escribió la cuenta oficial de Sevilla, disfrutando de su nuevo chiche.

Publicidad

Publicidad

El próximo partido de Sevilla será el sábado 20 de septiembre, donde a las 13:30 horas de Chile enfrentarán a Deportivo Alavés. Alexis Sánchez intentará demostrar que todavía le queda mucha magia que entregar en el fútbol español.