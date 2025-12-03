El Sevilla viene de caer en el derbi contra Real Betis y se prepara para visitar al CD Extremadura, buscando la clasificación a la tercera ronda de la Copa del Rey. Y todo apunta a que Alexis Sánchez será titular en el equipo dirigido por Matías Almeyda.

Así lo adelanta el Diario de Sevilla: “Matías Almeyda podría dar protagonismo a Chidera Ejuke y Alexis Sánchez. (…) El chileno salió al campo en la segunda mitad contra Betis y sigue recuperando las sensaciones tras la lesión que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego“.

Según el mismo medio, el Sevilla formará con Orjan Nyland en el arco; José Ángel Carmona, Ramón Martínez, Kike Salas y Joaquín Martínez en defensa; Lucien Agoumé, Nemanja Gudelj y Manu Bueno en mediocampo; Chidera Ejuke, Alexis Sánchez e Isaac Romero en ataque.

Alexis, dejando atrás la lesión

De esta forma, con equipo alternativo, de confirmarse la información será la cuarta titularidad de Alexis Sánchez en el Sevilla tras comenzar desde el inicio ante Rayo Vallecano, Barcelona y Real Sociedad.

La Copa del Rey aparece como la mejor oportunidad para Alexis Sánchez.

Cabe recordar que el chileno viene recuperándose de una lesión que lo dejó fuera de los duelos contra Toledo, Atlético Madrid y Osasuna. Se recuperó para ver algunos minutos ante Espanyol y el Betis.

Este 2025-26 Alexis Sánchez registra nueve partidos por Sevilla, todos por La Liga, con dos goles y una asistencia, totalizando 439 minutos.

De esos tres partidos como titular, Alexis sólo ha podido completar 90′ contra el Rayo y Barcelona. Este jueves, contra Extremadura, el chileno tiene una nueva oportunidad.