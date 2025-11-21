“Somos tres”: Alexandra Litvinova muestra por primera vez la paternidad de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez realizó un importante anuncio este viernes. Además de dejar atrás una maldita lesión muscular y ahora estar disponible para jugar por Sevilla, anunció oficialmente la llegada de su primera hija.

Así lo confirmó su novia Alexandra Litvinova que en su Instagram dejó la grande con una publicación con 16 postales de la pareja. Con el lema “1+1=3”, la modelo rusa confirmó su embarazo y se mostró oficialmente con el niño maravilla como su pareja.

ver también ¿Nació el hijo de Alexis Sánchez? La verdad detrás de los rumores de paternidad del goleador

De esta forma el pololeo ya dio un nuevo paso y esto de inmediato sorprendió en redes sociales. La oficialización del compromiso fue tal que hasta Alexis le puso like para acabar con los misterios que existía en torno a su vínculo.

En instantes, la publicación llegó a tener más de 10 mil me gusta en Instagram y superar el centenar de comentarios. Lo que se transformó en la publicación con más like en la cuenta de Alexandra.

¿Qué pasó con la hija de Alexis Sánchez?

Desde inicio de noviembre es que se informa que nación la hija de Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova. La periodista Cecilia Gutiérrez indicó que la pequeña lleva por nombre Bela.

La pareja Sánchez-Litvinova está en su mejor momento

Publicidad

Publicidad

“No sé porqué no han querido dar la noticia, pero me decían que el Papá estaba muy contento y feliz con su paternidad”, indicó la periodista sobre el momento que vive la pareja.

ver también “Mi equipo”: Polola de Alexis Sánchez enfrenta rumores y confirma romance con postal en familia

Ahora lo llamativo de la publicación de Alexandra fue que sus amigos se sumaron a los mensajes de felicitaciones y que entre sus palabras confirmaron el nacimiento de la pequeña.