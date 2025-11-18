Alexis Sánchez sigue recuperándose tras sufrir una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho el pasado 24 de octubre, frente a la Real Sociedad. Se habló de dos meses de baja, pero el chileno entrena duro y acorde al tratamiento, para fortalecer la musculatura.

Es que Alexis quiere volver antes considerando que en dos duelos más el Sevilla afrontará el clásico contra el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Para esto, Alexis Sánchez entrena a doble turno, e incluso no se tomó los días libres concedidos por Matías Almeyda en el Sevilla, aprovechando el parón por la fecha FIFA. En España y la localidad española, el chileno ha recibido elogios por su actitud, esfuerzo y compromiso.

Esta vez fue el diario Estadio Deportivo. “La lucha contrarreloj de Alexis Sánchez: el delantero del Sevilla fija la mirada en el derbi contra el Betis”, tituló el medio. Agregaron que “el veterano delantero va camino de recortar plazos a la mitad después de sacrificar hasta los días de descanso”.

Alexis no conoce el descanso

ED añade que “el Sevilla afrontó este lunes el segundo de los tres días y medio de asueto que Matías Almeyda concedió a su plantilla. Sin embargo, el descanso no es para todos. Y mucho menos para Alexis Sánchez, quien literalmente esta doblando esfuerzos para recuperarse a tiempo de jugar por primera vez El Gran Derbi”.

“Quedan dos semanas para el derbi y Alexis Sánchez acelera renunciando incluso a sus descansos para acudir a diario a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para ejercitarse en doble sesión diaria”, destacan.

Complementan que “la evolución está siendo mejor de la esperada y el chileno alberga optimismo de reducir a la mitad los plazos con esta intensísima hoja de rota con dobles sesiones diarias de recuperación”.

El lunes 24 de noviembre, el Sevilla visita al Espanyol, para el domingo 30 recibir al Betis. Ese ese el duelo al que apunta Alexis Sánchez con sus esfuerzos multiplicados.

