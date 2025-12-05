Es tendencia:
España

Matías Almeyda sale a defender a Alexis Sánchez y compañía de las críticas: “Valoro a…”

El entrenador de Sevilla aprobó el cometido de sus dirigidos en la sufrida victoria sobre Extremadura en la Copa del Rey.

Por Carlos Silva Rojas

Alexis Sánchez jugó todo el partido.
Un partido complicado jugó este jueves Sevilla por la fase de los 32avos de la Copa del Rey, donde el equipo de Alexis Sánchez superó a Extremadura por 2-1.

El cuadro andaluz contó con el Niño Maravilla los 90 minutos ante el cuadro de cuarta categoría, mientras que Gabriel Suazo no fue considerado porque sigue lesionado.

Tras el partido hubo muchas críticas para Alexis y sus compañeros, debido a la corta victoria ante un elenco de ascenso, sin embargo, Matías Almayda salió a respaldar a sus dirigidos.

Alexis Sánchez sufre faltas de respeto en Sevilla: “Inoperante… hay que cuidar a los viejitos del frío”

Matías Almeyda respalda a sus jugadores en Sevilla

El entrenador argentino habló tras el partido y señaló que fue importante la victoria, pese a lo corto del resultado.

“Ha sido difícil, a todos les cuesta. Se juega el orgullo, veníamos de derrota… Nos jugábamos muchas cosas”, dijo el Pelado.

Matías Almeyda durante el partido con Extremadura. Foto: Sevilla

“El partido estuvo bien jugado en las dos partes, pudimos hacer más diferencia en el primer tiempo y es normal que ellos se volcaran en el segundo”, agregó.

Por último, Matías Almeyda destacó el juego de todos sus futbolistas y apreció la victoria, tras una seguidilla de malos resultados en La Liga.

Valoro a todo el equipo, se esforzaron y buscan el cambio de chip que a veces nos cuesta. La afición es increíble, hay que agradecerles, que tengan un buen regreso y que sepan que todos juntos vamos a salir adelante”, cerró.

Buenas noticias: Alexis fue titular y volvió a jugar 90 minutos en clasificación del Sevilla en Copa del Rey

La tabla de posiciones de la Liga de España

