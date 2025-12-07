El DT del Sevilla tuvo que apostar por un debutante para suplir la lesión de Gabriel Suazo, quien ya se había perdido el clásico ante el Real Betis. Y tampoco pudo disputar el duelo ante Valencia, donde el cuadro andaluz se había puesto en ventaja.

Pero no pudo mantenerla hasta el final. Hugo Duro marcó el 1-1 definitivo a favor del cuadro che, que rescató un punto. De todas maneras, Matías Almeyda sacó algunas cuentas alegres de esta presentación en el estadio Mestalla. “Me quedo con el funcionamiento”, dijo el Pelado tras el encuentro.

“Este es el camino, con esta entrega y este riesgo, el equipo fue ordenado. Hoy lo hizo muy bien”, manifestó Almeyda, quien llegó al cuadro sevillista desde el AEK Atenas de Grecia. También le consultaron por el reemplazante de Suazinho: un debutante de 22 años.

Gabriel Suazo sufre una lesión muscular que lo tiene marginado. (Alex Caparros/Getty Images).

Joaquín Martínez Gauna, también conocido como Oso, fue el marcador de punta ante el elenco valenciano. Y participó en el gol de la apertura de la cuenta. Un centro suyo motivó el tanto en contra César Tárrega. “Me pone feliz por él, también por Andrés (Castrín). Los dos jugaron con mucha personalidad”, expuso Almeyda.

Matías Almeyda no pudo celebrar la victoria ante el Valencia, pero no quedó tan disconforme. (Fran Santiago/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Y me pone feliz por el Sevilla, son jugadores de nuestra cantera en un momento difícil. Se la están jugando, aguantan y muestran que quieren estar. Hoy su familia habrá estado muy feliz”, dijo el otrora mediocampista de River Plate, quien de todas formas le envió un recado directo y claro a Oso.

ver también Alexis Sánchez entra desde el banquillo y Sevilla deja escapar el triunfo en la agonía ante Valencia

El recado de Almeyda para Oso, reemplazante de Gabriel Suazo en el Sevilla

Eso sí, el DT del Sevilla dejó clarísimo por qué sacó del partido a Joaquín Oso, el reemplazante de Gabriel Suazo. “Vi que volvía medio caminando. No quiero eso. Si corre juega, si no corre afuera”, dijo Matías Almeyda con una sonrisa en el rostro. Feliz por haber encontrado una variante válida en aquel lugar.

También habló el futbolista de 22 años. “Recordaré este día para toda mi vida. Contento pero a la vez jodido por el empate a último minuto. El equipo hizo un buen trabajo, ganaba 1-0 y el Valencia apretó. Supimos manejarlo, pero nos metieron gol en ese centro, no sé lo que ha pasado”, marcó Oso.

Publicidad

Publicidad

El festejo de Oso y Akor Adams. (Mateo Villalba Sanchez/Getty Images).

“Son momentos para toda la vida, muy contento, fue de mucha euforia. Por un momento no lo creía, pero di la vuelta y vi a mi familia súper contentos. A seguir”, sentenció el futbolista hispano argentino quien llegó al Sevilla desde el Málaga juvenil en julio de 2022.

ver también Gabriel Suazo emociona a Sevilla con mensaje tras perderse derbi andaluz: “Estaré…”

Revisa el compacto del Sevilla ante el Valencia

Publicidad

Publicidad

Así quedó el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Sevilla se ubica en el 12° puesto de la tabla en La Liga 25-26. Suma 17 puntos en 15 partidos disputados.