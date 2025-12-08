ver también Javier Correa se alza como el mayor “antigol” del fútbol chileno: así fue su terrible 2025 en Colo Colo

Colo Colo no la tenía fácil, pero se le dio el resultado externo que le permitía clasificar a Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, el Cacique no hizo su trabajo y la derrota contra Audax Italiano dejó a los albos con las manos vacías esta temporada y sin competencia internacional para el próximo año.

Sentenciado el partido, la derrota y un término de temporada más que amargo para Colo Colo, personeros de Blanco y Negro tuvieron una larga reunión informal de emergencia, diálogo sostenido en el mismo estadio Monumental.

Según informó el sitio partidista Dale Albo, “se juntaron Aníbal Mosa, Edison Marchant como representante del CSyD en Blanco y Negro, Edmundo Valladares y Daniel Morón. Conversaron cerca de dos horas“.

“El diálogo entre los cuatro miembros de las mesas directivas del club fue por el mal cierre de año que tuvo el primer equipo, y por no haber cumplido el objetivo de asegurar una competencia internacional“, agregaron.

ver también Lucas Cepeda se fue de reto por su polola en la alfombra roja de la Gala Crack

El factor Ortiz y los problemas para conformar el plantel

“Y si bien todo lo relacionado al plantel se decidirá en la reunión del 10 de diciembre, se abordó la preocupación por el bajo rendimiento y compromiso de algunos jugadores, así como de la situación de Fernando Ortiz, quien no tiene asegurada su continuidad debido a los últimos malos resultados que generaron alerta en Macul“, complementaron.

Mosa y otros dirigentes de Colo Colo tuvieron larga charla en el Monumental tras cierre de temporada con fracaso rotundo.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, se espera una intensa reunión de directorio de Blanco y Negro, la necesidad de reestructurar el plantel y definir la continuidad o salida del entrenador.

El gran problema para el Cacique será que varios jugadores cuestionados, incluso Arturo Vidal, tienen contrato vigente y no será fácil acordar las respectivas salidas.

ver también Pillan a Vidal muerto de la risa con Edu Vargas y Leo Valencia tras dolorosa derrota: hinchas de Colo Colo indignados

Según el caso, Colo Colo deberá esperar por ofertas o negociar con otros clubes ofreciendo nombres, considerando que la situación financiera del Cacique no es la mejor, menos ahora sin ingresos por participación en competencias Conmebol.

Publicidad