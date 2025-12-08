Colo Colo tuvo todo para clasificar a la Copa Sudamericana 2026 en la última fecha. El Cacique necesitaba ganar y que Cobresal perdiera. No era fácil y los albos no dependían de sí mismos, aferrándose a un milagro de Ñublense.

Y sucedió el milagro: Cobresal perdió 0-5 contra Ñublense, el problema para el Cacique fue que Colo Colo perdió 1-2 frente a Audax Italiano…

Tras el partido, Arturo Vidal armó una polémica de proporciones al reclamar contra Fernando Ortiz, con quien perdió protagonismo (ante Audax entró desde la banca en los 61′), además de cuestionar la salida del DT anterior, Jorge Almirón.

Pero no fue lo único… es que en el sector de camarines, Vidal fue captado por la cámara de Dale Albo, conversando alegremente con los jugadores de Audax, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, compañeros de años en la selección chilena.

Vidal en risueña conversación tras la debacle de Colo Colo

Sin embargo, el tono risueño y distendido de la conversación no dejó para nada contento al pueblo albo, que consideraron inapropiada la actitud de Vidal, casi como que no le importara cerrar el año con las manos completamente vacías para Colo Colo.

Peor aún, Edu Vargas marcó uno de los goles de Audax, y en su celebración mostró su tatuaje de Universidad de Chile al estadio Monumental.

“Muerto de la risa mientras nuestro club se cae pedazo por pedazo, la mala que le agarré a este CTM”, “y después sale declarando enojado porque no juega. Bien sentado en la banca el hocicón perking” y “hoy nuevamente vi gente llorando mientras Colo Colo perdía y este hueón cagado de la risa”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Con Colo Colo sin torneos internacionales el 2026, Vidal tiene contrato por un año más tras cumplir presencias y extender vínculo con el Cacique. ¡Habrá que ver qué pasa!

