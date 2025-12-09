Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Filtran la insólita razón por la que Colo Colo no echa a Fernando Ortiz: “Es un técnico barato y que no…”

Pese al fracaso que fue no clasificar a la próxima Copa Sudamericana, en el Cacique estarían jugándosela por la continuidad del cuestionado DT argentino.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Ortiz cerró el año sin poder llevar a Colo Colo a la Sudamericana 2026.
© Photosport.Ortiz cerró el año sin poder llevar a Colo Colo a la Sudamericana 2026.

Colo Colo sigue procesando lo que fue este pésimo año 2025. Pese a que los albos tuvieron dos oportunidades de oro de por lo menos clasificar a la próxima Copa Sudamericana, estos fueron incapaces de lograrlo de la mano de Fernando Ortiz.

Y es que el entrenador argentino es uno de los principales apuntados tras este rotundo fracaso. Con él al mando el equipo no dio muestras de mejora, salvo esas engañosas victorias ante elencos que terminaron siendo de los más malos de esta temporada.

Por lo mismo son varios lo que ya piden la salida de Ortiz, sobre todo si se ponen sobre la mesas sus discretos resultados en estos meses. Sin embargo, al interior de Blanco y Negro, quienes decidirán la suerte del trasandino, tienen una insólita razón para que el Tano siga en el cargo.

Hacen bolsa al DT de Colo Colo: “Es malo, es muy discreto lo que ha hecho Fernando Ortiz”

ver también

Hacen bolsa al DT de Colo Colo: “Es malo, es muy discreto lo que ha hecho Fernando Ortiz”

El inaudito motivo por el que Ortiz sigue en Colo Colo

Fue el periodista Manuel De Tezanos el encargado de dar a conocer esta información, asegurando en Tarde pero al Balong que “a mi me dijeron el viernes que Ortiz sigue en Colo Colo. Sí o sí sigue, es algo que me aseguraron. Fue una persona con información, no me lo estoy acreditando”.

Fernando Ortiz tuvo apenas un 48.14% en estos meses al mando de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Fernando Ortiz tuvo apenas un 48.14% en estos meses al mando de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Las razones eran que era un director técnico barato y que no pone ningún problema. Después de tener a Gustavo Quinteros y Jorge Almirón, era brutal la diferencia. Encuentran que trabaja igual y por menos plata”, agregó.

Publicidad

En ese sentido, el comunicador detalló que “Quinteros pedía muchas cosas y Almirón hacía lo que quería, por lo que acá con Fernando Ortiz tiene un entrenador dócil. Esas son las razones”.

Yo pensaría en un técnico más de la casa, que conozca más lo que es Colo Colo. Si al final Hugo González con Luis Pérez sacaron los mejores resultados del año. Le sacaron un empate a Palestino y le ganaron a la U sin ir más lejos”, concluyó.

Publicidad
Reunión urgente en Colo Colo: la larga charla de Blanco y Negro tras el fracaso rotundo en la temporada

ver también

Reunión urgente en Colo Colo: la larga charla de Blanco y Negro tras el fracaso rotundo en la temporada

Los números de Fernando Ortiz en el Cacique

El Tano Ortiz dirigió en el Popular un este 2025 un total de nueve partidos con cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas, lo que da un discretísimo 48.14% de rendimiento. Con los albos el argentino fue incapaz de abrochar una clasificación a la próxima Copa Sudamericana 2026.

Lee también
Reunión urgente y larga de Blanco y Negro tras el fracaso de Colo Colo
Colo Colo

Reunión urgente y larga de Blanco y Negro tras el fracaso de Colo Colo

Indignación en Colo Colo: Vidal muerto de la risa con Edu Vargas
Colo Colo

Indignación en Colo Colo: Vidal muerto de la risa con Edu Vargas

¡Los resultados con que Iquique, Everton o La Serena se van a la B!
Campeonato Nacional

¡Los resultados con que Iquique, Everton o La Serena se van a la B!

"Pareciera que...": Enorme polémica por el equipo del año en la Gala Crack
Chile

"Pareciera que...": Enorme polémica por el equipo del año en la Gala Crack

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo