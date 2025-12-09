Colo Colo sigue procesando lo que fue este pésimo año 2025. Pese a que los albos tuvieron dos oportunidades de oro de por lo menos clasificar a la próxima Copa Sudamericana, estos fueron incapaces de lograrlo de la mano de Fernando Ortiz.

Y es que el entrenador argentino es uno de los principales apuntados tras este rotundo fracaso. Con él al mando el equipo no dio muestras de mejora, salvo esas engañosas victorias ante elencos que terminaron siendo de los más malos de esta temporada.

Por lo mismo son varios lo que ya piden la salida de Ortiz, sobre todo si se ponen sobre la mesas sus discretos resultados en estos meses. Sin embargo, al interior de Blanco y Negro, quienes decidirán la suerte del trasandino, tienen una insólita razón para que el Tano siga en el cargo.

El inaudito motivo por el que Ortiz sigue en Colo Colo

Fue el periodista Manuel De Tezanos el encargado de dar a conocer esta información, asegurando en Tarde pero al Balong que “a mi me dijeron el viernes que Ortiz sigue en Colo Colo. Sí o sí sigue, es algo que me aseguraron. Fue una persona con información, no me lo estoy acreditando”.

Fernando Ortiz tuvo apenas un 48.14% en estos meses al mando de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Las razones eran que era un director técnico barato y que no pone ningún problema. Después de tener a Gustavo Quinteros y Jorge Almirón, era brutal la diferencia. Encuentran que trabaja igual y por menos plata”, agregó.

En ese sentido, el comunicador detalló que “Quinteros pedía muchas cosas y Almirón hacía lo que quería, por lo que acá con Fernando Ortiz tiene un entrenador dócil. Esas son las razones”.

“Yo pensaría en un técnico más de la casa, que conozca más lo que es Colo Colo. Si al final Hugo González con Luis Pérez sacaron los mejores resultados del año. Le sacaron un empate a Palestino y le ganaron a la U sin ir más lejos”, concluyó.

Los números de Fernando Ortiz en el Cacique

El Tano Ortiz dirigió en el Popular un este 2025 un total de nueve partidos con cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas, lo que da un discretísimo 48.14% de rendimiento. Con los albos el argentino fue incapaz de abrochar una clasificación a la próxima Copa Sudamericana 2026.