Este lunes se desarrolló la Gala Crack, donde se premiaron a los mejores de la recién concluida temporada del fútbol chileno. Una de las categorías más esperadas fue la revelación del once ideal, aunque hubo polémica.

Cinco jugadores de Coquimbo Unido, el campeón nacional, entraron en el mejor equipo del año. Hasta ahí no hay sorpresas. El tema es que a muchos les llamó la atención que después aparecieran cuatro nombres de U. de Chile, pese a terminar cuarto en la Liga de Primera.

Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz y Lucas Assadi fueron las figuras de la U que entraron en el Once Ideal, sumándose a los piratas Diego Sánchez, Bruno Cabrera, Juan Cornejo, Sebastián Galani y Matías Palavecino, al cruzado Fernando Zampedri y al albo Lucas Cepeda.

“Pareciera que la U peleó el título con Coquimbo con tantos jugadores en el once. Cualquiera pensaría que fue un gran año para la U”, empezaron a cuestionar los usuarios en las cuentas de TNT Sports.

Cuestionan la alta presencia de U. de Chile en el equipo del año del fútbol chileno | Photosport

ver también Este sí que es bueno: el equipo ideal de RedGol de la Liga de Primera 2025

Polémica por el equipo del año del fútbol chileno

Y es que si bien U. de Chile tuvo una temporada con destacadas actuaciones a nivel internacional, en la Liga de Primera no pudo pelear el título (quedó a 20 puntos del campeón), y terminó debajo de O’Higgins y U. Católica.

Publicidad

Publicidad

Los votantes no eligieron nombres del Capo de Provincia y solo votaron por Fernando Zampedri, hexagoleador del fútbol chileno, en la Franja.

Gala Crack: este es el once ideal del fútbol chileno

Diego Sánchez; Fabián Hormazábal, Bruno Cabrera, Matías Zaldivia, Juan Cornejo; Charles Aránguiz, Sebastián Galani, Matías Palavecino; Lucas Cepeda, Fernando Zampedri y Lucas Assadi.