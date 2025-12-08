Este sí que es bueno: el equipo ideal de RedGol de la Liga de Primera 2025

Si bien no tenemos los recursos de otros para andar haciendo galas, sí tenemos la capacidad para escoger a los mejores, es por ello que RedGol armó el Equipo Ideal de la Liga de Primera 2025.

El arco tiene que ser defendido por el mejor de la temporada 2025, Diego Sánchez. El Mono fue uno de los líderes del campeón Coquimbo Unido y pieza clave en la campaña de los Piratas. Su penal atajado a O’Higgins en el tiempo de agregado es una de las postales de la campaña.

El dueño del carril derecho es otro coquimbano, estamos hablando del lateral derecho Francisco Salinas. El ex Unión San Felipe se destapó a los 26 años y fue clave en los monarcas, aportando solvencia en la zaga y capacidad ofensiva. Su rendimiento le abrió las puertas de la selección chilena.

Seguimos con el centro de la zaga y aparece la dupla que hizo historia en el puerto Pirata. Bruno Cabrera y Manuel Fernández le dieron solidez a Coquimbo Unido y son los centrales del Equipo Ideal de RedGol. En gran parte gracias a ellos apenas le hicieron 17 goles al monarca.

Por fin un jugador de otro equipo. El mejor lateral izquierdo según el sitio deportivo más leído de Chile es Luis Pavez, de brillante campaña en O’Higgins, que logró un cupo para la Copa Libertadores.

En el eje está otro campeón, el volante de Coquimbo Sebastián Galani. El ex Universidad de Chile y Universidad Católica mostró un nivel superlativo, siendo el líder espiritual y futbolístico del histórico cuadro nortino.

Sebastián Galani fue uno de los mejores jugadores del año. Foto: Oscar Tello/Photosport

El volante derecho del Equipo Ideal de RedGol es un histórico del fútbol nacional como Charles Aránguiz. El Príncipe fue el líder de Universidad de Chile, que pese a no cumplir con el objetivo de ser campeón, en lo individual el de Puente Alto fue clave, tanto a nivel local como en la Copa Sudamericana, donde la U fue semifinalista.

Cierra la zona media un jugador que explotó en 2025, el mediocampista ofensivo de Coquimbo Matías Palavecino. El zurdo argentino se echó el equipo al hombro y fue clave en el andamiaje del campeón. Gracias a su juego aparece como opción de fichaje en los grandes.

Como delantero por la derecha ubicamos a Leonardo Valencia, figura de Audax Italiano. El ex seleccionado nacional tuvo una temporada inolvidable, porque fue el jugador que más goles anotó en Chile si sumamos la Liga de Primera y la Copa Chile, con 20 conquistas.

Como centrodelantero está el de siempre, el Toro, Fernando Zampedri. El argentino nacionalizado chileno fue clave en el regreso de Universidad Católica a la Copa Libertadores, con sus 16 goles, que lo alzan como el hexagoleador del fútbol chileno.

Para cerrar el equipo tenemos a un jugador que sigue en competencia, como Daniel Castro, más conocido como Popín. El puntero fue vital para que Deportes Limache se quedara en Primera y buscará el título de la Copa Chile este miércoles ante Huachipato. Hizo 17 goles en la temporada y fue sumar más.

Esteban González con la copa de campeón. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Por último, el entrenador debe ser Esteban González, quien en silencio armó un equipo espectacular y sacó campeón por primera vez en la historia a Coquimbo Unido, llegando a los 75 puntos en la Liga de Primera. Un genio.

El once ideal de la Liga de Primera

