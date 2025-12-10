El Colo Colo 2026 comienza a tomar forma luego que la dirigencia de Blanco y Negro decidiera ratificar a Fernando Ortiz como DT. Tras una aprobación unánime, el DT argentino se quedará a pesar del decepcionante cierre de año que tuvo.

Con este panorama ya se puede comenzar a hablar de refuerzos en el Estadio Monumental. Se espera que Ortiz tenga injerencia en estos, sobre todo por la profunda reingeniería que necesita el plantel tras los bajos niveles que se vieron en este año que nos deja.

Una de las opciones que ha sonado por estos días es el regreso de Damián Pizarro, quien en esta primera mitad de la temporada europea ha jugado poco y nada en el Le Havre de Francia. A sus 20 años, la chance de que el delantero que pertenece al Udinese vuelva al Cacique está latente.

Colo Colo confirma interés en Damián Pizarro

Uno que transparentó esta oportunidad de mercado para que el formado en casa regrese al Monumental fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien tras la reunión de directorio de esta jornada declaró que “nos acercaron el nombre de Damián, está en las manos de Fernando para analizarlo”.

Damián Pizarro anotó 12 goles en su primer ciclo con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Damián Pizarro es un jugador que salió de Colo Colo, es un canterano. ¿Si me gustaría? Yo no soy el director técnico”, añadió el mandamás albo.

En ese sentido, Mosa también se refirió sobre la posible partida del uruguayo Salomón Rodríguez, afirmando que “estamos conversando con su representante sobre eso”.

Los números de Damián Pizarro en el Cacique

El atacante de 20 años jugó en el Popular un total de 58 partidos, siendo 36 por la Primera División, 13 en Copa Libertadores, siete en Copa Chile y dos en Copa Sudamericana. Anotó 12 goles y dio 8 asistencias en 3565 minutos de acción.