Colo Colo vive días de decisiones importantes tras ratificar a Fernando Ortiz como DT para el 2026. Ahora los albos deben comenzar a armar el nuevo plantel para la próxima temporada, primero con los cortados y luego con los refuerzos que podrían llegar en este mercado de fichajes.

Es de esperar que el propio Tano Ortiz tenga injerencia en estos, sobre todo por la profunda reingeniería que necesita el plantel tras los bajos niveles que se vieron en este año que nos deja. Además, no habrá mucho dinero, lo que obliga a tener que aprovechar las oportunidades que el mercado te entregue.

En ese sentido uno de los nombres que ya está dando vuelta en el Cacique es el de Damián Pizarro, atacante de 20 años que atraviesa una compleja etapa en el fútbol europeo, primero en el Udinese de Italia y luego en el modesto Le Havre de Francia.

El primer refuerzo de Colo Colo para el 2026 ya toma forma

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, afirmó a los medios sobre la posibilidad de que el canterano vuelva al club que “nos acercaron el nombre de Damián, está en las manos de Fernando para analizarlo”.

“Damián Pizarro es un jugador que salió de Colo Colo, es un canterano. ¿Si me gustaría? Yo no soy el director técnico”, añadió el mandamás del Cacique.

Damián Pizarro no ha jugado casi nada en Europa tras su partida de Colo Colo a mediados del 2024. | Foto: Getty Images.

Además, Mosa también se refirió sobre la posible partida del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, asegurando que “estamos conversando con su representante sobre eso”.

Cabe destacar que Damián Pizarro lleva un año y medio sin poder consolidarse en el fútbol europeo. En el Udinese apenas jugó tres partidos en la temporada 2024/25, mientras que en el Le Havre ha disputado dos compromisos en este 2025/26. En ninguno de los dos pudo si quiera anotar un gol. ¿Podrá tener su renacer en una segunda etapa por Colo Colo?