Terminó la temporada 2025 del fútbol chileno y fue una verdadera pesadilla para Colo Colo. El Cacique buscaba tener un año histórico en su centenario, sin embargo, cerró el año sin título del torneo nacional, sin Copa Chile, sin Supercopa e, incluso, quedando fuera de toda competición internacional para el próximo año.

Este escenario generó fuertes pérdidas económicas en Blanco y Negro tras el gran gasto hecho a inicios de año, lo que llevó a la dirigencia, según reconoció Aníbal Mosa, a abrirse a la posibilidad de poner en el mercado a dos de sus mejores jugadores de las últimas temporadas: Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

Precisamente ambos futbolistas volvieron a ser noticia luego de que esta semana Transfermarkt actualizara los valores del mercado chileno, dejando un impacto especialmente en el hasta ahora “top 1”, Lucas Cepeda.

Cepeda baja su valorización, Assadi y Pizarro suben:

Aunque Cepeda sigue siendo el jugador más valioso del Campeonato Nacional, el nuevo ranking reveló que el extremo chileno ahora tiene un valor de 3,2 millones de euros, cifra importante, pero que representa una disminución cercana a los 300 mil dólares respecto a su anterior evaluación.

Y si bien el ex Santiago Wanderers continúa liderando la lista, dos jugadores se acercaron peligrosamente a su valoración. Por un lado, aparece Lucas Assadi de Universidad de Chile, quien dio un importante salto desde 2.5 millones de euros hasta los 3 millones actuales.

El otro es Vicente Pizarro, mediocampista albo y compañero de Lucas, que también vio crecer su tasación en 500 mil euros, alcanzando igualmente los 3 millones, según el mismo sitio especializado.

¿Otro qué bajó su valorización? Fabián Hormazábal, que dejó el 2° puesto y pasó de valer 2.8 millones a 2.5 de la divisa europea.

Los jugadores más valiosos de la Liga de Primera Chile