En Colo Colo saben que una de las mejores formas de paliar la crisis financiera que atraviesa el club es vendiendo a Lucas Cepeda, uno de los pocos jugadores rescatables del equipo.

El director Ángel Maulén señaló la semana pasada que el zurdo, junto a Vicente Pizarro, están a la venta para poder sanar las alicaídas arcas que dejó el 2025 en el Monumental.

Lucas Cepeda es ofrecido en España

Y al formado en Wanderers ya lo está moviendo Fernando Felicevich, su representante, para que se vaya en enero, durante el mercado de invierno de Europa. ¿El destino? El fútbol español.

“La representación de Lucas Cepeda le busca club en España y Colo Colo va aceptar lo que caiga”, señaló en el programa Pauta de Juego el periodista y profesor universitario Coke Hevia.

Cepeda puede partir de Colo Colo hacia el extranjero

Entiende que no puede regodearse el Cacique en vender a una de sus máximas estrellas. “Es una ventana estrecha y Cepeda usa cupo extracomunitario, pero en algún equipo de segundo orden puede calzar perfecto, sobre todo en la liga española por su estilo de juego”.

Publicidad

Publicidad

De hecho piensa que seguramente no superará los tres millones de dólares la operación, pues los albos van a querer quedarse con un porcentaje de la carta.

“Dirán que sí a un equipo que ofrezca 2.5 millones de euros por el 50% o 70%, a no ser que te ofrezcan 6 millones de dólares por el 100%. Pero saben que Cepeda puede pegar un salto más”, señalan.

ver también Borghi marca los atributos de Ortiz y se la juega por el nuevo DT de Colo Colo: “Conoce el paño, pero el dirigente…”

Por ahora el jugador no disfruta de las vacaciones, ya que apenas terminó el torneo se dedicó a entrenarse junto al polémico preparador físico Juan Ramírez.

Publicidad