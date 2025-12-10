Claudio Borghi encontró algunos atributos de Fernando Ortiz en su estadía como director técnico de Colo Colo. Pero sabe perfectamente que no haber cumplido el objetivo de un puesto internacional mella las posibilidades del Tano, quien se mostró súper convencido de seguir.

El Bichi sabe perfectamente de qué va la dirección técnica alba: fue tetracampeón en torneos cortos al mando del Cacique entre 2006 y 2007. Hoy en día, dedicado a los medios de comunicación, opina con conocimiento de causa. “Si Colo Colo hubiese clasificado a alguna copa internacional, me estoy metiendo a un bolsillo que no me corresponde, pero habría tenido otro presupuesto y posibilidades”, le dijo a RedGol.

“Pero no se logró, no sé cómo quedan las arcas de Colo Colo como para meter y sacar gente así de fácil. Ortiz tiene algunas cualidades: trabajó y puso chicos de inferiores, se animó a sacar gente de renombre”, aseguró el Bichi Borghi en esta charla que tuvo con nuestro querido Florete.

Fernando Ortiz en el duelo que el Cacique perdió ante Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

Tiene razón: Ortiz sacó de las oncenas titulares a Esteban Pavez, uno de los máximos referentes del equipo. También perdió terreno en la consideración Arturo Vidal, quien mostró que tiene una relación tirante con el Tano, quien le dio un par de chances al juvenil Leandro Hernández.

“Creo en las capacidades de acá, hay buenos técnicos en Chile y con posibilidades”, manifestó Claudio Borghi. Fue entonces que Paulo Flores le consultó por Jaime Vera, quien condujo a Deportes Puerto Montt a ganar la Liga 2D y ascender a la Primera B del fútbol chileno.

Claudio Borghi y Jaime Vera juntos en la selección chilena. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

“El Pillo lo hizo muy bien en Puerto Montt. Trabajó conmigo muchos años, conoce el paño”, dijo Borghi, quien tuvo a Vera en su staff técnico en el Monumental. Y también en el grupo que lo acompañó en su estadía como DT de la selección chilena.

Bichi Borghi apuesta por Pillo Vera como reemplazo de Ortiz en Colo Colo

Para Claudio Borghi, Jaime Vera sería un buen candidato de Colo Colo en caso de que el directorio de Blanco y Negro decida prescindir de Fernando Ortiz. De todas maneras, el Bichi sabe que hay reparos en torno a la figura del DT chileno. Sobre todo en la interna de la concesionaria alba.

Jaime Vera, un nombre que le gusta al Bichi Borghi para Colo Colo. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Sería muy buen nombre. Pero el dirigente piensa de inmediato en el extranjero y de alguien de nivel. Pero estamos lejos de esos niveles sin el dinero suficiente. Y cuando lo hay, van a gastar cosas para que hagan lo que hace cualquier entrenador”, describió el Bichi.

Agregó que “está bien lo que hagan, es su plata, pero el técnico te dice que necesita 10 partidos para ver cómo está el equipo. Y en eso se te va el campeonato”. Borghi tiene perfectamente claro que en los equipos grandes hay casi nulo tiempo de espera.

Así terminó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo finalizó la Liga de Primera 2025 en el 8° puesto, fuera de todos los boletos a competencias internacionales.