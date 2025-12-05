Para nadie quedan dudas de que Coquimbo Unido fue el mejor equipo del 2025. Sus números son categóricos. A falta de una jornada para que concluya la Liga de Primera, los campeones suman 22 victorias, seis empates y apenas una derrota.

En resumen, en la máxima categoría de nuestro balompié, el equipo que dirige Esteban González tiene un rendimiento del 80 por ciento. Una completa locura. Pero qué tal si les digo que los aurinegros no son el mejor club del fútbol chileno en el año.

Nos podrán decir que estamos locos o que no sabemos nada. Pero hay algo que es irrebatible y son los números. Si ponemos en la balanza a todos los equipos de todas las categorías profesionales, sólo hay una escuadra que supera con creces a Coquimbo.

No es Coquimbo: El mejor equipo chileno del 2025

Ya vimos los datos potentes sobre los “piratas”. Vamos a la Primera B, donde el monarca fue Universidad de Concepción. Para conseguir la hazaña, la escuadra que dirigió Cristián Muñoz logró 17 victorias, cuatro empates y nueve caídas, con un rendimiento total del 61.1 por ciento.

Vamos a la Segunda División, donde el monarca que vuelve a las grandes lumbreras es Deportes Puerto Montt. El equipo que lideró Jaime Vera firmó una campaña de 16 juegos ganados, seis igualdades y dos pérdidas, con un desempeño del 75%.

Entonces, en vista de todo lo anterior, ¿qué equipo fue mejor que Coquimbo? La respuesta la encontramos en la Liga Femenina, donde hay un equipo que supera todas las estadísticas, pues registra un 100% de rendimiento, es decir, ganó todos sus encuentros. Sí, hablamos del Colo Colo de Tatiele Silveira. Y eso que ni siquiera son campeonas, todavía.

Colo Colo Femenino, el mejor equipo del fútbol chileno durante 2025

En síntesis…

TORNEO CAMPEÓN PJ PG PE PP REND. Liga de Primera Coquimbo Unido 29 22 6 1 80% Liga de Ascenso Universidad de Concepción 30 17 4 9 61.1% Segunda División Deportes Puerto Montt 24 16 6 2 75% Liga Femenina Colo Colo* 30 30 0 0 100% Ascenso Femenino Magallanes 23 17 4 2 79.7%

* No es campeón