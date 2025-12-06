Todo listo para la final de la Liga Femenina. Este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas, Colo Colo y U. de Chile definen al campeón del fútbol femenino en el Bicentenario de La Florida.

Más allá de dar la vuelta frente al clásico rival, el Cacique va en búsqueda de su tetracampeonato nacional, mientras que el Romántico Viajero se esforzará por volver a alcanzar un título después de cuatro años.

Las formaciones ya están definidas. Por parte de las albas, Tatiele Silveira no mueve el once que más resultados le dio en el año, pese a que varias vienen de jugar con la Roja hace solo unos días por las Eliminatorias.

Por parte de la U, el entrenador Cristóbal Jiménez también manda a la cancha lo mejor que tiene, sin hacer cambios respecto al equipo que superó a Unión Española en la fase anterior.

Las formaciones de Colo Colo y U. de Chile para la final de la Liga Femenina

Colo Colo forma con Ryann Torrero; Michelle Acevedo, Dahiana Bogarin, Camila Martins, Rosario Balmaceda; Yastin Jiménez, Yessenia López, Yanara Aedo; Isidora Olave, Mary Valencia y Yenny Acuña.

Como alternativas, las albas tendrán a Bernardita Hernández, Anaís Cifuentes, Corina Clavijo, Elisa Durán, Anaís Álvarez, Javiera Grez y María José Urrutia.

U. de Chile va con Oriana Cristancho; Carla Guerrero, Su Helen Galaz, Mariana Morales; Valentina Díaz, Llanka Groff, Karen Fuentes, Monserratt González; Daniela Zamora, Franchesca Caniguán, Rebeca Fernández.

En la banca, las opciones del Romántico Viajero son Javiera Cárdenas (arquera suplente), Emma González, Camila Pavez, Nayerly Hernández, Claudia Herrera, Bárbara Sánchez, Katary Cádiz.

