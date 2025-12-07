Una lesión terrible se llevó las miradas por varios minutos en la revancha apasionante que jugaron Cobreloa ante Deportes Concepción en el estadio Zorros del Desierto. El León de Collao sufrió la salida del paraguayo Jonathan Espínola por una caída que le produjo mucho dolor.

Y un problema físico espeluznante para el jugador de 23 años, quien disputó una pelota aérea con Aldrix Jara. Se jugaba poco más de la hora de encuentro, que finalmente tuvo como ganador al cuadro lila por un 3-2 que configuró un marcador global de 4-3.

Fue tan fea la imagen de Espínola que Jara quedó totalmente conmovido. Se puso a llorar porque tenía claro que su rival tenía un problema serio. El pánico cundió mucho, al punto que se solicitó la entrada de la ambulancia al terreno de juego.

La jugada con Aldrix Jara que terminó con Jonathan Espínola seriamente lesionado. (Pedro Tapia/Photosport).

Pero afortunadamente no fue necesario que Espínola saliera en el vehículo. Al menos no de la cancha. En los 65 minutos, el guaraní le dejó su lugar a Ángel Gillard. La escena fue dura. Nelson Sepúlveda, la figura de la noche con dos goles, tuvo que consolar a Jara.

Aldrix Jara quedó muy acongojado tras la lesión de Jonathan Espínola. (Pedro Tapia/Photosport).

“Tranquilo, no pasa nada. Fue una jugada de partido”, le dijo el Sepu al artillero de los Zorros del Desierto, quien no podía parar de llorar por sentirse el provocador de un problema físico muy serio.

Con el correr de los minutos, el periodista Francisco Sougarret informó que el defensor de Deportes Concepción fue trasladado a un centro asistencial para tratar la lesión sufrida con ese choque contra el artillero de Cobreloa Aldrix Jara, quien también recibió el consuelo de Sebastián Silva.

La terrible lesión de Jonathan Espínola. (Pedro Tapia/Photosport).

Otra imagen del terrible momento. (Pedro Tapia/Photosport).