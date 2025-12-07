Ha llegado el momento de la verdad para Cobreloa y Deportes Concepción. Luego de una ida emocionante, Loínos y Lilas se enfrentan en el norte del país para definir al ganador de la Liguilla del Ascenso de la Primera B, pero también para alcanzar un jugoso premio.

En el primer cruce de la final ninguno pudo sacar ventajas e igualaron 1 a 1, dejando todo para la vuelta. En Calama esperan por 90 minutos que serán de infarto y que podría acercarlos a la Liga de Primera.

Pero además del honor de jugar en la máxima categoría del fútbol chileno, ambos elencos están motivados por premios millonarios. Las dirigencias apuestan en grande y les tienen un importante incentivo si es que logran el objetivo.

Los millones que se juegan Cobreloa y Deportes Concepción en la final de la Liguilla del Ascenso

Cobreloa y Deportes Concepción salen a buscar el ascenso a la Primera División, pero no sólo eso. Ambos clubes saben que la misión es compleja, por lo que apuestan a incentivos en dinero para sus planteles.

Cobreloa y Deportes Concepción pueden conseguir un jugoso premio si logran el ascenso. Foto: Photosport.

Según reveló La Tercera, tanto la dirigencia de los Loínos como los Lilas se metieron la mano al bolsillo. Los dos apuestan por dos jugosos premios si es que dan ese último paso para volver a la máxima categoría del fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

En el caso de Cobreloa, el citado medio señalaron que la directiva ya definió el dinero a pagarle a los jugadores por ascender. “Bordea los $ 300 millones a repartir, aunque la cifra se deduce de una estructura acordada a comienzos de año con el plantel que capitanea Rodolfo González“, explicaron.

ver también ¡Terremoto en Concepción! Patricio Almendra se acerca a banca de rival directo previo a la final de Primera B

La cifra es la misma con la que motivan a Deportes Concepción. “La dirigencia que encabeza Diego Livingstone comprometió un pozo de $ 300 millones a repartir si se rompe una maldición que partió en 2008“.

Aunque más allá del dinero, lo que hay en juego es la gloria de volver a la Primera División. Los dos clubes son históricos para nuestro fútbol, por lo que cualquiera que lo consiga podrá escribir una nueva página en los libros de la máxima categoría.

Publicidad

Publicidad

Cobreloa y Deportes Concepción están a 90 minutos de definir al segundo equipo que ascienda a la Liga de Primera en el 2026. Loínos y Lilas están a nada de poder lograr ese objetivo que se plantearon a comienzo de año para cerrar la temporada en grande.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs. Deportes Concepción?

Ya no queda nada para saber quién será el último ascendido a la Liga de Primera 2026. El choque entre Cobreloa y Deportes Concepción está programado para este domingo 7 de diciembre desde las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

ver también Tras empate ante Concepción: La estadística que Cobreloa quiere derrumbar para conseguir el anhelado ascenso

¿Cuál es el otro equipo que ascendió a Primera División en 2026?

Cobreloa y Deportes Concepción salen a buscar el último cupo en la Primera División 2026. El primer ascendido fue Universidad de Concepción, que se coronó como el campeón de la Primera B.

Publicidad