Liguilla de Ascenso

Fecha, hora y estadio: ¿Cuándo es la final de vuelta por la Liguilla del Ascenso entre Concepción y Cobreloa?

Lilas y Loínos se vieron las caras este martes en un duelo más que emocionante por el último cupo en Primera División. Todo se definirá este fin de semana.

Por Jp Viluñir Silva

Deportes Concepción y Cobreloa tienen 90 minutos más para luchar por el ascenso.
Deportes Concepción y Cobreloa tienen 90 minutos más para luchar por el ascenso.

La final de la Liguilla del Ascenso cierra su primer capítulo y se prepara para una vuelta de infarto. Este martes Deportes Concepción y Cobreloa igualaron 1 a 1 en la ida, con 90 minutos más aún por jugar y que prometen.

El León de Collao fue local en esta jornada en el sur del país y tuvo un Estadio Ester Roa Rebolledo lleno para tratar de dar el primer golpe. Los Loínos tomaron el avión y fueron a buscar un triunfo que les diera tranquilidad para lo que viene, pero finalmente ninguno pudo sacar ventajas.

Con la ida ya definida, queda esperar por la última parte de una llave que ha estado a la altura de las expectativas. Una que se jugará en Calama y que nos entregará al segundo club ascendido a la Liga de Primera.

Concepción y Cobreloa definirán la final de la Liguilla de Ascenso en el norte

El último cupo de ascenso a la Primera División, por ahora, no se tiñe de ningún color. Deportes Concepción dejó escapar el triunfo e igualó 1 a 1 con Cobreloa en la ida de la Liguilla del Ascenso, dejando todo para la vuelta.

Deportes Concepción y Cobreloa animaron una intensa ida en la final de la Liguilla del Ascenso. Foto: Photosport.

Deportes Concepción y Cobreloa animaron una intensa ida en la final de la Liguilla del Ascenso. Foto: Photosport.

Tras el choque en el Estadio Ester Roa Rebolledo, Lilas y Loínos tienen 90 minutos más para alcanzar su objetivo. Y este ya está totalmente programado por parte de la ANFP para el próximo domingo 7 de diciembre.

Cobreloa será local en el Estadio Zorros del Desierto y deberá hacerse fuerte en casa para lograr su regreso a la máxima categoría. Todo desde las 20:15 horas, una vez se juegue la última fecha de la Liga de Primera.

Deportes Concepción vs Cobreloa MINUTO A MINUTO: transmisión de la final de la Liguilla de la B

En las últimas horas se conoció que la Delegación Presidencial permitió un aforo total en Calama, por lo que se esperan 10.700 hinchas en las tribunas del recinto naranja. Además, habrá público visitante, con 400 entradas a disposición.

De esta forma, queda sólo esperar para ver la definición de una llave que estuvo más que a la altura en la ida. Ambos elencos dejaron en claro que tienen con qué competir en Primera División y ahora tienen 90 minutos más por delante para alcanzar el objetivo.

Deportes Concepción y Cobreloa ponen la mira en lo que será la final vuelta de la Liguilla del Ascenso. Lilas y Loínos van a la pelea por el último cupo en la Liga de Primera 2026.

¿Cuándo es la vuelta entre Deportes Concepción y Cobreloa?

Deportes Concepción y Cobreloa dejan atrás la ida para enfocarse en la final de vuelta de la Liguilla del Ascenso. El encuentro entre Lilas y Loínos se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre desde las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Quién es el otro equipo que ascendió a Primera División en 2026?

Deportes Concepción y Cobreloa buscan quedarse con el segundo cupo de ascenso a la Primera División. El otro se lo quedó la Universidad de Concepción, que se coronó como el campeón de la Primera B 2025 en la fase regular.

