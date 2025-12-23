O’Higgins de Rancagua salió rápidamente al mercado a dar con el nuevo dueño de la banca. Es que el polémico adiós de Francisco Meneghini sigue sacando ronchas entre dirigentes e hinchas, por lo que quieren dar el golpe con las contrataciones.

Y ante la incertidumbre del próximo DT, nombres como Ariel Holan y Frank Kudelka han sonado por la Ciudad Histórica. Pero un tapado se metió por los palos y suma fuerza en el Monasterio Celeste.

Se trata de Martín Palermo, el ídolo de Boca Juniors que dio sus primeros pasos como entrenador en el fútbol chileno y que ahora tiene más experiencia para volver al país. Así lo explicaron desde Rancagua.

Martín Palermo y su vínculo con Chile

Martín Palermo podría sumar su tercer club del fútbol chileno como entrenador. Así lo revelaron desde la Ciudad Histórica, donde el Titán es candidato firme a dirigir en O’Higgins de Rancagua.

Palermo se acerca a Chile//Photosport

“Martín Palermo se podría transformar en DT del Capo para la temporada 2026!”, avisó el periodista Nicolás Cortés, quien también había adelantado que Paqui Meneghini dejaba el club, antes de oficializarse todo.

El Titán viene de dirigir en Fortaleza de Brasil, donde pese a la gran campaña desde que tomó al equipo, no alcanzó a salvarlo del descenso. Eso sí, quedó bien evaluado a nivel continental y suma bonos en otras bancas.

En el fútbol chileno dirigió primero a la Unión Española entre los años 2016 y 2018, llegando a pelearle el título a Colo Colo en el Transición 2017. Después, entre el 2020 y 2021 pasó por Curicó Unido, donde no tuvo buena campaña.