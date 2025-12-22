Es oficial. A través de un comunicado, O’Higgins comunicó la salida definitiva de Francisco Meneghini como director técnico, lo que abre la posibilidad de que el argentino de 37 años pueda recalar a la banca en Universidad de Chile.

Según informó el cuadro de Rancagua, “pese a la voluntad del Club de dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”.

Sin embargo, el periodista Danilo Díaz reveló durante el programa “Los Tenores” en Radio ADN que el deseo de “Paqui” Meneghini era quedarse en O’Higgins, y apuntó como responsables del quiebre a la actual dirigencia de la institución.

La razón por la que “Paqui” Meneghini se fue de O’Higgins

“La información que llegó desde Rancagua fue la siguiente. El problema es que Meneghini quería quedarse en el club, pero la negociación estaba en que, a lo que apuntaba ‘Paqui’ era a reforzar al equipo para ir a la pelea (por el título)”, afirmó el comentarista.

En esa línea, Díaz agrega que el técnico argentino quería “que O’Higgins diera el salto, porque veía que se conformó un equipo, están las inferiores que siguen dotando de futbolistas como Rodrigo Godoy o (Felipe) Faúndez, que fueron titulares en el año”.

“Eso más los refuerzos que iban a llegar, la apuesta del técnico era ir a la pelea y desde el club están en otra y hace mucho rato que quieren de vuelta a Mariano Soso como entrenador“, finalizó el periodista sobre esta información.

Los números del técnico en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, Francisco Meneghini registró con O’Higgins un 57.41 por ciento de rendimiento, en base a 17 victorias, 11 empates y ocho derrotas, donde consiguió clasificación a la segunda fase previa de Copa Libertadores.

Así terminaron los celestes en Liga de Primera