Un total de 35 colleras serán las que darán vida al Rodeo Clasificatorio Escolar Zona Centro Norte, que se disputará este fin de semana en la medialuna Parque Vicente Huidobro de la comuna de Pirque.

El clasificatorio Zona Centro Norte, que organiza la Asociación Cordillera, es la segunda estación para los jinetes escolares, que buscan un pasaje para la Gran Final Escolar, que por primera vez se disputará en el marco del 77° Campeonato Nacional, programado desde el 25 al 29 de marzo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

Este fin de semana, las colleras que accedan al tercer animal abrocharán un cupo en la Final Escolar 2026, que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo del próximo año en Rancagua. Los ganadores este fin de semana, además, obtiene el derecho a participar en los Rodeos Clasificatorios de sus respectivas zonas, de cara al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

El Clasificatorio Zona Centro Sur, que se disputó en el mes de noviembre en San Carlos, fue ganado por los jinetes Andrés Rojas y Patricio Vidal (Asociación Bío Bío) en los lomos de Cabalgata y Ejecutante con 29 puntos buenos.

El clasificatorio Escolar Zona Centro Norte será transmitido íntegramente por streaming a través de la cuenta de YouTube de Ecos Sonido e Imagen https://www.youtube.com/@EccosSonidoeImagen/streams.

Programa del Clasificatorio Escolar Zona Centro Norte:

• Sábado 27 de diciembre:

o 09:00 horas: Primera Serie Libre

o Tarde: Segunda Serie Libre

• Domingo 28 de diciembre:

o 10:00 horas: Tercera Serie Libre

o Mañana – Competencia de Movimiento a la Rienda (Femenino y Masculino – sistema B)

o Tarde – Serie de Campeones

o A continuación – Premiación, dividida en escolares básico y media.