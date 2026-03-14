Enzo Ferrario fue el jugador que comenzó a marcar el fin del ciclo de Patricio Almendra en Deportes Concepción cuando el partido válido por la fecha 7 de la Liga de Primera recién había comenzado. El zaguero central impactó un cabezazo que fue imposible para el golero brasileño César Dutra.

Y puso el 1-0 de los Tanos ante los lilas. Esa victoria terminó con un contundente 3-0. Luego del encuentro, Ferrario fue condecorado como el mejor jugador del juego por los participantes de la transmisión de TNT Sports. “Fue un partido difícil, feliz de aportar en lo ofensivo”, dijo el marcador de 26 años.

“Pero muy contento de cerrar el arco en cero. Más contento por eso, por la labor defensiva. Teníamos clarísimo que la ofensiva de Deportes Concepción tiene muy buenos nombres, tuvimos al Leo (Valencia) el año pasado y es un jugador extraordinario”, manifestó Ferrario, quien se formó en Universidad Católica y vive su segundo año en los itálicos.

Enzo Ferrario gritó así el gol que le anotó a Deportes Concepción. (Andres Pina/Photosport).

El ex jugador de Unión La Calera y Deportes La Serena dijo que “ellos tuvieron lo suyo, un tiro al travesaño, pero supimos sacarlo adelante con el arco en cero”. También hizo una radiografía de la sensación que tiene el plantel audino de la Liga de Primera.

Un sentir global, a decir verdad. “Está muy dinámico, ganas un partido y subes tres posiciones. Pierdes uno y bajas cuatro lugares. Pero así está, lo importante es sumar puntos”, le apuntó Enzo Ferrario al periodista Marcelo Muñoz en el Bicentenario de La Florida. Eso precisamente ha generado un debate importante en el medio nacional. ¿Esa paridad habla bien o mal del fútbol chileno?

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Enzo Ferrario celebra su presente tras brillar en la fecha 7 de la Liga de Primera

La fecha 7 de la Liga de Primera 2026 vio tener un nivel muy destacado a Enzo Ferrario, quien ha mostrado una mejoría con el argentino Marcelo Ortiz y el zurdo defensor Daniel Piña en la última línea de Audax Italiano. “Estoy contento por el presente”, expresó.

“Enfocado en mantener un buen rendimiento, con la ayuda de mis compañeros muy agradecido siempre. Espero seguir así, nada más”, marcó Ferrario, quien le da total relevancia a la Copa de la Liga. Luego de la 7° jornada liguera, habrá una suerte de receso para darle lugar a la fase de grupos del otro certamen.

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Otra toma del festejo de Enzo Ferrario. (Andres Pina/Photosport).

Ferrario dijo que “lo vemos cn mucha importancia, todos los campeonatos los tomamos de igual a igual y ansioso por empezar a jugar ese campeonato. Siempre vamos a buscar el resultado, a sacarnos un poco las espinas y hacer un buen partido allá”.

Enzo Ferrario ante Lucas Assadi: el zaguero suma 41 partidos en Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

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Se refería al duelo frente a Unión La Calera, que le propinó al Audax Italiano una contundente derrota. Los Cementeros superaron por 3-0 y serán nuevamente escollos en la Copa de la Liga. “Estamos mentalizados en el partido que viene, después se verá la Sudamericana”, aseguró Ferrario sobre el sorteo del torneo internacional, donde los audinos concretaron su presencia tras vencer a Cobresal en la tanda de penales.

Revisa el compacto del triunfo de Audax Italiano vs Deportes Concepción

Así va Audax Italiano en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Audax Italiano tiene 10 puntos al cabo de 7 partidos y así se ubica en la tabla de posiciones.

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