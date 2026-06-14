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Copa del Mundo 2026

Ecuador y Beccacece merecían más, pero debutan con amarga derrota: gol agónico de Costa de Marfil

Ecuador jugó mejor que Costa de Marfil, pero el postrero gol de Los Elefantes les dio los tres puntos a los africanos, en el estreno por el Grupo E del Mundial 2026.

Por Diego Jeria

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Ecuador debuta con amarga derrota en el Grupo E del Mundial.
© PhotosportEcuador debuta con amarga derrota en el Grupo E del Mundial.

La selección de Ecuador, con Sebastián Beccacece como DT y Hernán Galídez en el arco, debutó en el Mundial 2026 con amarga y agónica derrota por 1-0 contra Costa de Marfil. El partido por la primera fecha del Grupo A se jugó en el estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia.

El partido se dio parejo y entretenido, con ambos equipos generándose peligro, pero parecía que el destino no quería goles. Ecuador comenzó mejor y pudo abrir el marcador en los 10′, pero Enner Valencia definió por alto. En los 13′ fue John Yeboah quien la mandó por arriba en los sudamericanos.

Costa de Marfil estuvo cerca en los 16′, pero Hernán Galíndez desvió un remate al córner, aunque el cuerpo arbitral no se enteró de los providenciales dedos del ecuatoriano. En los 23′ fue el travesaño quien salvó a los africanos tras el disparo de Yeboah.

Poco después, en los 29′, el travesaño volvió a salvar a Costa de Marfil al rechazar el tiro de alan Minda. Con Costa de Marfil jugando mejor se fueron al descanso.

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Segundo tiempo: más llegadas de Ecuador, gol de Costa de Marfil

Ya en el segundo tiempo casi marca Gonzalo Plata en los 46′ para Ecuador y Elve Wahi en los 51′, pero Ecuador se salvó gracias a otro travesaño.

En los 68′ pudo ser golazo de Gonzalo Pata, pero su potente volea encontró los puños firmes de Yahia Fofana. Hasta que vino el gol de los africanos.

Beccacece y Ecuador sufrieron un “injusto” resultado por el debut en el Mundial.

Beccacece y Ecuador sufrieron un “injusto” resultado por el debut en el Mundial.

A los 89′, cuando parecía que sería empate, Amad Diallo marcó el gol del triunfo para Costa de Marfil tras la patriada de Wilfried Singo por la banda derecha del ataque de los africanos.

Con el triunfo, Costa de Marfil comparte el liderato del Grupo con Alemania (ambos con 3 puntos, pero mejor diferencia de goles para los germanos). Ecuador es tercero y Curazao cuarto, ambos sin puntos.

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En la próxima fecha Ecuador se medirá con obligación ante Curazao y Alemania se verá las caras contra Costa de Marfíl.

Compacto Costa de Marfil vs. Ecuador

Minuto a minuto: Costa de Marfil vs. Ecuador:

Final del partido: 1-0

90'+7.- Terminó en Filadelfia. Amarga derrota sobre el final de Ecuador ante Costa de Marfil: los sudamericanos tuvieron más ocasiones de gol y merecieron más, pero el travesaño no estuvo de su parte. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.

Tiempo reglamentario cumplido

90'.- Se adicionan siete minutos.

Gol de Costa de Marfil: 1-0

89'.- Para no creer, balde de agua fría: gol en el epílogo de Costa de Marfil ante Ecuador.

Carrerón de Wilfried Singo por la derecha, centro hacia la entrada del área y Amad Diallo batió a Galíndez de primera con una volea.

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Era golazo de Ecuador: 0-0

68'.- Justo antes de la pausa de publ... de hidratación, Gonzalo Plata saca un zurzado desde fuera del área y Yahia Fofana responde con gran tapada. Ecuador busca y busca, pero no encuentra por ahora.

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Remate a las manos de Galíndez: 0-0

60'.- Seko Fofana saca un tibio, pero venenoso remate desde fuera del área, y Galíndez está seguro abajo.

Ojo: impresionante cómo lucía el estadio de Filadelfia en la previa, con aforo máximo para poco más de 68 mil personas.

Ahora es Ecuador el que se salva

51'.- Centro por bajo y Elve Wahi conecta casi a la entrada del área chica... travesaño de Costa de Marfil cuando Galíndez no tenía mucho que hacer.

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Inicia el segundo tiempo: 0-0

46'.- Se reanudan las acciones. En la primera jugada del segundo tiempo Gonzalo Plata y Enner Valencia triangularon. El primero sacó un remate cerrado contra la línea de fondo y da en el palo.

Fin del primer tiempo: 0-0

45'+4.- Los equipos se van al descanso con empate sin goles. Costa de Marfil logró igualar el trámite y cierra la primera etapa con leve ventaja en el dominio del balón contra Ecuador.

Otro balón al marco de Ecuador

29'.- A Ecuador le falta afinar un poquito la puntería: Alan Minda recibe un balón filtrado que lo deja solo frente al arquero Yahia Fofana y la pelota da en el travesaño nuevamente. Se mantiene el empate sin goles.

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Casi Ecuador, se salva Costa de Marfil: 0-0

23'.- John Yeboah mete un bombazo... el travesaño salva a los africanos: el balón se devuelve al campo lejos de la línea de portería.

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Llegó Costa de Marfil

16'.- Bazoumana Touré busca el arco desde el costado del área con tiro cruzado, pero sale por línea de fondo. Los africanos reclamaban córner... y efectivamente la alcanza a desviar Galínez. El árbitro no lo ve y marca el saque con el pie para Ecuador.

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Está calentito el gol de Ecuador: 0-0

13'.- John Yeboah saco un remate desde la frontera del área por la zona del vértice y parecía que bajaba. Se va apenas por encima del travesaño de los africanos.

Ufff, casi Ecuador

10'.- Piero Hincapié metió un balón bajo desde la izquierda al área y Enner Valencia saca un misilazo que se va elevado. Eso sí, ya jugada fue anulada por fuera de juego previo.}

Juega mejor Ecuador, Costa de Marfil se ve sorprendido.

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Así se paran los equipos

5'.- Repasamos las formaciones:

Ecuador alinea con Hernán Galíndez en el arco; Joel Ordoñez, Willian Pacho y Piero Hincapié en defensa; Alan Minda, Alan Franco, Moisés Caicedo y Pedro Vite en mediocampo; Gonzalo Plata, Enner Valencia y John Yeboah en ataque. DT Sebastián Beccacece.

En la banca están Mosiés Ramírez, Gonzalo Valle; Félix Torres, Jordy Alcívar, Pervis Estupiñán, Anthony Valencia, Kendry Páez, Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo, Ángelo Preciado, Denil Castillo, Nilson Angulo, Jeremy Arévalo, Jackson Porozo y Yaimar Medina.

Costa de Marfil hace lo propio con Yahia Fofana al arco; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan en defensa; Nicolás Pépé, Franck Késsie, Seko Fofana y Yan Diomande en la zona de volantes; Elve Wahi y Bazoumana Touré en delantera. DT: Emerse Faé.

Los suplentes son Mohamed Koné, Alban Lafont; Ousmane Diomande, Jean Michael Seri, Odilon Kossounou, Ange-Yoan Bonny, Simon Adingra, Christopher Opéri, Oumar Diakite, Amad Diallo, Ibrahim Sangaré, Evann Guessand, Parfait Guiagon y Christ Inao Oulai.

La primera es para Ecuador

2'.- ¿Avisan los sudamericanos? Moisés Caicedo trae la primera emoción con un remate de distancia que salió con menos potencia de lo esperado y se va desviado por el costado.

¡Comenzó el partido!

1'.- Pitazo. Comenzó el partido en Filadelfia. Costa de Marfil movió el balón contra Ecuador.

Los equipos salen al campo de juego

Ecuador y Costa de Marfil saltan a la cancha en Filadelfia. Se vienen los himnos y el duelo comienza en breve.

La FIFA destaca a Beccacece y Galindez

Repasamos el duelo de Alemania en el mismo grupo

Compacto:

Dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador

El duelo será transmitido en Chile por televisión abierta a través de Chilevisión y por TV paga en DSports de DirecTV. Online por streaming será emitido por Chilevision.cl, además de las plataformas de DGO, Paramount+ y Disney+, para sus respectivos suscriptores..

Los datos del partido

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio, desde las 19:00 horas de Chile en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. El duelo que cierra la primera fecha del Grupo E será arbitrado por el francés François Letexier.

Formación confirmada de Costa de Marfil

El once de Los Elefantes:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE ECUADOR

El once de Beccacece ante Costa de Mafil:

El vestuario de los africanos

Así es el banderín que Costa de Marfil le regalará a Ecuador, y así se veía el camarín de Los Elefantes en Filadelfia.

La tabla

Así espera la tabla del Grupo E a Costa de Marfil y Ecuador:

Ecuador llegó al estadio

¡Qué elegancia la de... la de Ecuador! Así llegó Hernán Galinez y los jugadores de la selección sudamericana al duelo contra Costa de Marfil.

Cabe recordar que el arquero ecuatoriano fue hace unos años el meta de Universidad de Chile, pero se con polémica por la ventana de atrás.

Beccacece Mundial

Beccacece debuta en mundiales como entrenador titular: antes fue ayudante técnico de Jorge Sampaoli en citas planetarias como mano derecha del DT en la selección chilena (2014) y posteriormente en Argentina (Rusia 2018).

Probables formaciones

Ecuador formaría con Hernán Galíndez en el arco; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié en defensa; Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo y Alan Minda en mediocampo; John Yeboah y Enner Valencia en ataque.

Costa de Marfil haría lo propio con Yahia Fofana al arco; Guéla Doué, Ousmane Diomandé, Evan Ndicka y Ghislain Konan en defensa; Franck Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Simon Adingra y Yan Diomande en la zona de volantes; y Evann Guessand en delantera.

Comenzamos la previa

Buenas tardes amigas y amigos. Comenzamos la previa del estreno de un nuevo sudamericano en el Mundial 2026: Ecuador enfrenta a Costa de Marfil por la primera fecha del Grupo E con el registro de la reciente goleada por 7-1 de Alemania a Curazao. Acompáñanos en la espera del duelo y durante el partido con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

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