Ecuador jugó mejor que Costa de Marfil, pero el postrero gol de Los Elefantes les dio los tres puntos a los africanos, en el estreno por el Grupo E del Mundial 2026.

La selección de Ecuador, con Sebastián Beccacece como DT y Hernán Galídez en el arco, debutó en el Mundial 2026 con amarga y agónica derrota por 1-0 contra Costa de Marfil. El partido por la primera fecha del Grupo A se jugó en el estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia.

El partido se dio parejo y entretenido, con ambos equipos generándose peligro, pero parecía que el destino no quería goles. Ecuador comenzó mejor y pudo abrir el marcador en los 10′, pero Enner Valencia definió por alto. En los 13′ fue John Yeboah quien la mandó por arriba en los sudamericanos.

Costa de Marfil estuvo cerca en los 16′, pero Hernán Galíndez desvió un remate al córner, aunque el cuerpo arbitral no se enteró de los providenciales dedos del ecuatoriano. En los 23′ fue el travesaño quien salvó a los africanos tras el disparo de Yeboah.

Poco después, en los 29′, el travesaño volvió a salvar a Costa de Marfil al rechazar el tiro de alan Minda. Con Costa de Marfil jugando mejor se fueron al descanso.

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Segundo tiempo: más llegadas de Ecuador, gol de Costa de Marfil

Ya en el segundo tiempo casi marca Gonzalo Plata en los 46′ para Ecuador y Elve Wahi en los 51′, pero Ecuador se salvó gracias a otro travesaño.

En los 68′ pudo ser golazo de Gonzalo Pata, pero su potente volea encontró los puños firmes de Yahia Fofana. Hasta que vino el gol de los africanos.

Beccacece y Ecuador sufrieron un “injusto” resultado por el debut en el Mundial.

A los 89′, cuando parecía que sería empate, Amad Diallo marcó el gol del triunfo para Costa de Marfil tras la patriada de Wilfried Singo por la banda derecha del ataque de los africanos.

Con el triunfo, Costa de Marfil comparte el liderato del Grupo con Alemania (ambos con 3 puntos, pero mejor diferencia de goles para los germanos). Ecuador es tercero y Curazao cuarto, ambos sin puntos.

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En la próxima fecha Ecuador se medirá con obligación ante Curazao y Alemania se verá las caras contra Costa de Marfíl.

Compacto Costa de Marfil vs. Ecuador

Minuto a minuto: Costa de Marfil vs. Ecuador: