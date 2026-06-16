Fanáticos de ambos equipos se toparon en Nueva York y hubo duros enfrentamientos, a horas de su cruce en la Copa del Mundo.

Uno de los candidatos para ganar el Mundial 2026 debuta este martes. Estamos hablando del actual campeón, Argentina, que se mide ante Argelia en Kansas City.

El equipo de Lionel Scaloni espera romper la mala racha de los equipos de la Conmebol, que ya jugaron cuatro partidos en la actual Copa del Mundo y no consiguieron ninguna victoria.

Como siempre, el equipo argentino es seguido en Estados Unidos por una gran cantidad de hinchas, sin embargo, a horas del encuentro ante los africanos protagonizaron una fea noticia y se pelearon en Nueva York.

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La pelea de argentinos y argelinos en Nueva York

Una fea situación se produjo a horas del partido entre Argentina y Argelia, porque hubo enfrentamientos en el icónico Times Square, según dio a conocer Bolavip Argentina.

“Las impactantes imágenes, capturadas por testigos, y que no tardaron en desparramarse en las redes sociales, muestran con claridad corridas, empujones y peleas directas en una de las áreas más concurridas de la vía pública, mientras otros peatones y turistas observaban con sorpresa la situación o intentaban alejarse rápidamente del lugar para resguardarse”, explicó el citado medio.

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“Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una versión oficial sobre las causas exactas que desencadenaron los disturbios en pleno corazón neoyorquino, pero por lo que se ve, no se descarta que haya habido alguna provocación de un bando hacia el otro, detonando así el conflicto que rápidamente contó con la intervención policial”, agregó.

La situación no se produjo en la ciudad que se va a jugar el partido entre Argentina y Argelia, debido a que fue en Nueva York y el duelo se desarrollará en Kansas City.

En síntesis

Argentina debuta este martes contra Argelia en Kansas City en el Mundial 2026.

debuta este martes contra Argelia en Kansas City en el Mundial 2026. Equipos de Conmebol acumulan cuatro partidos disputados sin registrar ninguna victoria.

acumulan cuatro partidos disputados sin registrar ninguna victoria. Hinchas argentinos protagonizaron peleas y disturbios en Times Square de Nueva York.