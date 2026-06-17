El relator argentino Nicolás Haase fue acusado de racismo por un audio manipulado del partido entre Francia y Senegal en el Mundial 2026.

Un momento muy incómodo vive un relator argentino en medio del Mundial 2026. Un usuario de Twitter manipuló su narración durante el partido entre Francia y Senegal, y ahora es acusado de racismo.

En las últimas horas circuló un video, supuestamente extraído de la transmisión de D Sports, donde Nicolás Haase relataba que “ambos equipos africanos empatan por ahora” al final del primer tiempo.

El registro llegó a Francia, donde L’Equipe, el diario deportivo más popular del país, compartió la noticia y la condenó. Rápidamente, llegaron acusaciones de racismo para el argentino. ¿El problema? Jamás dijo eso, tal como se puede comprobar en el archivo de la transmisión del partido.

En redes sociales, Nicolás Haase se defendió. “Después de una hermosa jornada de trabajo relatando Francia-Senegal y Argentina-Argelia, me encuentro con una situación que me entristece“, dijo el relator.

Hasta Francia llegó un video fake de un relator argentino | L’Equipe (el artículo fue eliminado)

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“Estoy en contra del racismo”: Relator argentino se defiende tras manipulación de audio en el Mundial 2026

“En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije. No se trata de una frase sacada de contexto, sino de una alteración deliberada del contenido original“, lamentó el relator de D Sports.

“Quienes me conocen saben que siempre me he manejado con respeto dentro y fuera de mi trabajo. Estoy absolutamente en contra del racismo, la discriminación y cualquier forma de agresión o violencia verbal“, señaló.

Todo comenzó cuando usuarios de Twitter comenzaron a difundir una parte del relato donde Nicolás Haase pronuncia “Senegral” en vez de Senegal. Luego, otras cuentas añadieron el audio editado que se difundió hasta llegar a Francia.