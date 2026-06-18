El "Romántico Viajero" da un salto importante en la clasificación para acortar distancia con Universidad Católica, aunque está a 12 puntos del líder Colo Colo.

Poniéndose al día con el calendario en Liga de Primera, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile se reencontró con los triunfos tras vencer por 2-0 a O’Higgins, lo que le permitirá subirse a la parte alta de la Tabla de Posiciones.

Gracias a los goles del venezolano Bianneider Tamayo (36′) e Ignacio Vásquez (84′), el Romántico Viajero entra derechamente en la pelea por puestos de copas internacionales, uno de los objetivos que se planteó el técnico Fernando Gago para cerrar el primer semestre.

Mientras la U de Chile vuelve a los abrazos tras la igualdad en La Calera, la preocupación cunde en O’Higgins, ya que con esta caída se entrevera en la medianía de la clasificación en Liga de Primera, muy lejos de lo que mostró en el ámbito continental.

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¿Cómo quedan U de Chile y O’Higgins en la Tabla de Posiciones?

Al acabar la primera rueda del Torneo Nacional, el Romántico Viajero da un importante salto de seis ubicaciones para llegar al tercer puesto con 24 unidades, dos menos que el escolta Universidad Católica y a 12 del puntero Colo Colo.

A diferencia de Universidad de Chile, esta derrota en un baldazo de agua fría para O’Higgins, pues cierra este tramo de la Liga de Primera en la 10° posición con 20 puntos, que si bien lo aleja de la parte alta, lo tiene con un ojo en la zona roja, a siete de caer.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la edición 2026 de Copa Chile, ambos equipos verán acción este domingo 21 de junio. Los azules recibirán a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional a las 17:30 horas. A continuación, O’Higgins enfrenta a Unión Española desde las 20:00 horas en Rancagua.