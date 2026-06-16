El defensa de Nueva Zelanda fue anunciado en el gigante de Paraguay y podría enfrentarse a poderoso club nacional.

Nueva Zelanda igualó 2-2 con Irán en el debut por el Mundial. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en la figura Tim Payne. El lateral de 32 años fue titular y uno de los puntos altos en el duelo en el SoFi Stadium.

Pero lo que nadie imaginaba es que tras el partido en Los Angeles, el lateral sorprendería con un nuevo anuncio.

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Es que el jugador que saltó a la fama por un viral en redes sociales, fue confirmado este martes como nuevo jugador de Olimpia. El jugador de tazado en 350 mil euros llegó a acuerdo en pleno Mundial y firmó con su nuevo club.

“Se unirá al equipo paraguayo procedente de Wellington Phoenix”, detalló Sky Sports tras el partido que disputó ante Irán. “El acuerdo está totalmente cerrado. Se espera que el club paraguayo lo haga oficial en las próximas horas”, agregó César Luis Merlo.

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¿Tim Payne en Chile? El rival que podría enfrentar en Copa Sudamericana

Lo llamativo es que Tim Payne ahora será dirigido por Pablo Sánchez. “Vitamina” ya ganó el campeonato de Apertura, y ahora buscará consagrarse en el Clausura paraguayo.

Pero además tendrá como gran desafío la Copa Sudamericana. El “Decano” avanzó a octavos y espera a su rival de playoffs entre el ganador de la llave de Independiente Medellín y Vasco Da Gama.

Incluso si se dan una serie de resultados, podría decir presente en Chile. Esto porque en una hipotética semifinal se toparía nada menos que con O’Higgins. Por lo que el Estadio El teniente en Rancagua sería la ciudad histórica al recibir al jugador viral del Mundial.