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Fútbol chileno

Ministerio del Deporte oficia a O’Higgins tras grave denuncia: “Tomamos contacto inmediato”

Natalia Duco confirmó que el Ministerio del Deporte ya actúa ante la grave situación que afectó a O'Higgins.

Por Javiera García L.

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El Gobierno reacciona al escándalo de O'Higgins
© PhotosportEl Gobierno reacciona al escándalo de O'Higgins

Una delicada situación afecta a O’Higgins. En un comunicado, el mismo club reveló que interpuso una querella criminal contra un exfuncionario tras una “grave invasión de privacidad” en el camarín de la Sub 20.

“En este momento de profundo pesar, nuestra prioridad es el resguardo, acompañamiento y protección de nuestros deportistas y sus familias“, comunicaron también desde Rancagua.

El equipo celeste aclaró que no entregaría más información a través de los canales públicos. En tanto, la ministra del Deporte, Natalia Duco, confirmó que tomarán medidas frente a lo ocurrido.

Tomamos contacto inmediato con la institución para verificar la activación de los protocolos correspondientes. Además, oficiaremos al club para solicitar antecedentes y asegurar el cumplimiento de las medidas de resguardo vigentes“, dijo Duco.

El Ministerio del Deporte actúa la situación de O’Higgins | Photosport

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Hoy, lo más importante son los deportistas afectados y el respeto a la investigación que se encuentra en curso. La protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe ser siempre primero”, declaró la ministra.

El deporte tiene que ser un espacio seguro para quienes se forman en él y para sus familias. Como ministerio, utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla para resguardar los derechos de los deportista”, sumó.

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