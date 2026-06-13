Tabla: Palestino suma un triunfazo ante Everton y queda como nuevo sublíder de la Liga de Primera

El cuadro árabe fue a Viña del Mar y ganó un partido clave, para así trepar posiciones en el Campeonato Nacional.

Mientras unos prefieren ver el Mundial, nosotros les contamos lo que pasa en nuestra querida Liga de Primera, donde Palestino logró un triunfo de oro ante Everton en Viña del Mar.

El cuadro árabe tuvo un arranque furioso en Sausalito y eso le sirvió para quedarse con una victoria por 2-1, que le permite soñar de cara al segundo semestre del año.

El Tino Tino está en racha tras la llegada del entrenador Guillermo Farré y venció, mediante los goles de Bryan Carrasco (20′) y Nelson da Silva (22′), mientras que el descuento Ruletero lo hizo Nicolás Montiel (48′).

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Palestino aguanta y trepa al segundo lugar de la tabla de posiciones

En el segundo tiempo la gran figura de la cancha fue el arquero del cuadro árabe Sebastián Pérez, quien defendió su puerta para que los dueños de casa no llegaran a la paridad en Viña.

Palestino ganó un partido clave en Viña del Mar. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

La victoria es muy importante para Palestino, que sube al segundo lugar de la tabla de posiciones junto a Coquimbo Unido, ambos con 24 puntos, 9 menos que el puntero Colo Colo, que tiene un partido menos disputado.

Everton, que venía de una buena racha en la Liga de Primera, perdió la chance de quedar como solitario escolta de los albos y se mantiene con sus 22 unidades, cayendo a la quinta posición.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera