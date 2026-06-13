U. Católica confirmó la noticia que Daniel Garnero y los hinchas esperaban: la renovación de Fernando Zuqui.

U. Católica da un paso clave pensando en el segundo semestre. Los cruzados cierran este fin de semana la primera rueda de la Liga de Primera y también confirman la estadía de una figura: Fernando Zuqui.

El volante regresó este año a las canchas después de una larga lesión y de inmediato recuperó su lugar de importancia en el equipo. Por eso, los hinchas exigían renovar su contrato, que finalizaba este mismo mes.

Daniel Garnero, técnico de los cruzados, incluso presionó esta semana a la dirigencia. “Ellos saben muy bien lo que pienso de Fernando“, avisó en conferencia de prensa. Y su deseo se cumplió.

“Cruzados comunica oficialmente la renovación, hasta diciembre de 2026, del volante argentino Fernando Zuqui. Tanto U. Católica como Fernando manifiestan su satisfacción tras la prolongación del vínculo por los próximos seis meses“, informaron en el club.

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U. Católica asegura a Fernando Zuqui por el resto del 2026

Son varios los desafíos que se vienen para U. Católica. Los cruzados se enfocan en su duelo contra U. de Concepción para cerrar la primera rueda del torneo e inmediatamente después pasan a pensar en la Copa Chile.

Sin duda, el objetivo mayor está en lo que suceda en dos meses. La Franja enfrenta los octavos de final de la Copa Libertadores en agosto, donde chocará fuerzas con Estudiantes de La Plata.