Tras rumores de salida en este mercado de fichajes, UC habría tomado una decisión sobre el futuro del jugador de cara al próximo semestre.

Universidad Católica se prepara para una exigente segunda parte de la temporada, en la que buscará pelear por el título de la Primera División y afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores.

En ese contexto, el club analiza posibles movimientos en su plantel. Uno de los nombres que ha sido vinculado con una eventual salida es el de Matías Palavecino, quien llegó este año como refuerzo desde Coquimbo Unido, pero no ha logrado consolidarse en el equipo dirigido por Daniel Garnero.

El jugador además se perderá la última fecha de la primera rueda contra Universidad de Concepción debido a una suspensión, junto con Daniel González y Vicente Bernedo, que arrastran desde la Copa de la Liga.

La postura de la UC sobre Palavecino

Aunque surgieron rumores sobre una posible salida de Matías Palavecino al fútbol mexicano, donde podría reencontrarse con su exentrenador en Coquimbo Unido, Esteban González, actual técnico de Querétaro, desde Universidad Católica no tendrían planes de desprenderse del volante en este mercado de fichajes.

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Punto Cruzado señaló que en la UC “no ven tan factible su salida a mitad de año y, aunque en el caso de que llegue una oferta esta se analizará, la prioridad del club es que Matías Palavecino siga en Universidad Católica para la segunda rueda, algo que ya habría sido traspasado al jugador”.

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