Daniel Garnero, entrenador del cuadro cruzado, aseguró que está la chance de que el duelo ante los piratas se reprograme al estar los dos en la Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica y Coquimbo Unido lograron dejar bien el alto el nombre del fútbol chileno en la presente Copa Libertadores 2026. Ambos equipos lograron clasificar como líderes de sus respectivos grupos, sacando tickets para los octavos de final.

En esa instancia los cruzados enfrentarán a Estudiantes de La Plata, mientras que Coquimbo harán lo propio ante Platense. Lo curioso es que como ambos jugarán las idas en Argentina, tendrán itinerarios bastante similares.

La UC se verá las caras ante Estudiantes el 11 de agosto en Buenos Aires y el 18 del mismo mes en Santiago. En tanto, los piratas visitarán a Platense el 12 y los recibirán en el Sánchez Rumoroso el 19. Y ojo, que justamente entre medio de ambas llaves jugarán entre ellos por el torneo local.

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Partido entre Universidad Católica y Coquimbo podría tener nuevo día

Al respecto uno que entregó información importante fue Daniel Garnero, entrenador del cuadro cruzado, quien en conferencia de prensa afirmó que “se está hablando algo, porque justo jugamos con Coquimbo en el medio de la Libertadores para los dos”.

Universidad Católica y Coquimbo Unido son los más cercanos perseguidores que tiene Colo Colo en la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

“De todos modos, no es tan sencillo encontrar fechas. Pero se está hablando y es en beneficio. Si puedes competir, sin un partido entremedio -y sin viaje, que a nosotros se nos suma el viaje-, sería mucho mejor”, añadió el DT.

Cabe destacar que ese partido entre piratas y cruzados se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Curiosamente, ambos elencos son los más cercanos perseguidores de Colo Colo en la lucha por el título con 23 puntos.

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En síntesis