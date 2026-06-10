El traspié que sufre Coquimbo Unido: Rodrigo Holgado con un pie fuera del puerto pirata

El elenco aurinegro analiza la situación del trasandino en medio del complejo escenario que enfrenta por la sanción del TAS tras falsificar documentos para jugar por Malasia.

El mercado de fichajes comienza a moverse en el fútbol chileno. Esto debido a que este fin de semana se disputa la última fecha de la primera rueda y se avecina la ventana de contrataciones.

Por lo mismo, en Coquimbo Unido ya empieza a preparar lo que se viene para el segundo semestre. Lo que contempla los octavos de Copa Libertadores, semifinales de Copa de la Liga y la recta final de la Liga de Primera.

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Ante esto, existe la chance de que haya un gran damnificado: Rodrigo Holgado. El delantero está castigado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo tras confirmarse la falsificación de documentos para representar a Malasia.

El ariete integra un grupo importante de jugadores que fueron sancionados por este caso. El tema es que recién en septiembre podría volver a jugar. Lo que complica su permanencia en el puerto pirata.

El incierto futuro de Rodrigo Holgado: se aleja de Coquimbo

En el aurinegro hicieron todo lo posible por tener al jugador entre sus filas, incluso Hernán Caputto entregó su apoyo tras ratificarse el castigo. “Le dije esto a un amigo que cumple años, para mi familia que siempre sufre y para Rodrigo Holgado que lo está pasando mal, no está siendo lindo para él esta sanción. Que tire para adelante, nosotros lo vamos a apoyar”, recalcó el DT.

Sin embargo, los caminos se distanciarían a mitad de año. Según informa el diario El Día el jugador seguirá entrenando hasta fin de mes con el plantel de Coquimbo. Pero en América de Cali, dueño de su pase, no van a ejercer la venta del jugador. Por lo que esperan su retorno para la recta final del año para que cumpla con su contrato.

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Lo que implica que Coquimbo tendrá que salir al mercado en busca de una nueva pieza de ataque para el plantel estelar. Cabe consignar que existe la chance de sumar tres nuevos nombres, y también se habilita un cuarto puesto si se realiza una venta por más de 250 mil dólares.