Daniel Garnero abordó el panorama de U. Católica como perseguidor más cercano de Colo Colo y dejó un mensaje para la ilusión cruzada.

U. Católica se enfoca en cerrar de la mejor manera la primera rueda de la Liga de Primera. Por eso, buscará un triunfo este domingo 14 de junio contra U. de Concepción en el Claro Arena.

Los cruzados son quienes persiguen más de cerca a Colo Colo en la tabla de posiciones. La diferencia es importante: 10 puntos. Pero Daniel Garnero se mostró confiado en poder acostar distancias.

“El campeonato chileno es muy parejo. No hay grandes diferencias. El puntero que se cortó mucho no gana superando a todos los rivales por mucho. Son todos resultados muy cortos“, dijo en conferencia de prensa.

“El equipo viene creciendo, consolidándose, y eso nos da la seguridad de que vayamos a buscarlo de la manera que busquemos, podemos obtener el resultado que queremos. Así que estamos bien, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival difícil”, dijo también el DT.

“Colo Colo no gana superando a los rivales por mucho”, dijo Garnero | Photosport

ver también En Católica creen que le pueden arrebatar el título a Colo Colo: “No es algo imposible”

Daniel Garnero y U. Católica también piensan en la Copa Chile: “Vamos a prepararnos para ganarla”

Con el cierre de la primera rueda del torneo nacional, U. Católica pasará a enfocarse en la Copa Chile. Como ya no están en competencia en la Copa de la Liga, en la Franja se proponen llegar hasta la final.

“Vamos a prepararnos para ganarla. Jugarán los chicos que tienen que jugar. Pero toda competencia que tengamos vamos a prepararnos para competir y llegar a lo más alto posible”, decretó Daniel Garnero.