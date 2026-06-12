Este charrúa que ganó el Clausura 2007 con el Cacique dejó un toque de alerta para los albos, pero también vaticina un gran final de año para el Tano.

Este goleador que fue campeón en Colo Colo en el Torneo Clausura 2007 suele estar muy pendiente del fútbol chileno. También jugó en Santiago Morning y en Fernández Vial, ambos antes de vestir la camiseta alba. Desde Uruguay, le contestó un llamado a RedGol.

Las referencias son para Gustavo Biscayzacú, alias el Grillo. “Miro mucho fútbol chileno. Obviamente Colo Colo está pasando un gran momento con una diferencia importante en el torneo local”, aseguró el exdelantero de Nacional de Montevideo y Deportivo Cali de Colombia.

“Tener una renta de 10 puntos para la segunda mitad del año es muy importante. Ahora dependerá poder mantenerla, por qué no ampliarla. Capaz que se corone campeón varias fechas antes”, vaticinó el charrúa, quien no le tiene mucha confianza a Marcelo Bielsa en el Mundial.

Gustavo Biscayzacú celebra el título en el Clausura 2007. (Andrés Piña/Photosport).

Eso sí, Biscayzacú le dejó una alerta al Eterno Campeón. “Pero siempre las segundas partes de los torneos, sobre todo en Sudamérica, son mucho más apretados y difíciles”, aseguró el otrora ariete, quien también fue DT de Boston River.

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Biscayzacú le da un toque de atención a Colo Colo para ser campeón

Colo Colo sacó mucha ventaja para ser campeón de la Liga de Primera, aunque debe cerrar la rueda inicial con un partido ante Cobresal. Un duelo para el que tendrá varias bajas. Todo eso le genera ciertas dudas a Gustavo Biscayzacú. Sobre todo por lo que darán los rivales.

“Lo van a querer bajar a Colo Colo, ir a jugarle todos con el cuchillo entre los dientes”, apuntó el Grillo. De hecho, los Mineros deben adoptar esa postura en el estadio Monumental, pues la zona de descenso directo le acecha con fuerza al equipo de Gustavo Huerta.

Fernando Ortiz, el DT de Colo Colo, en La Serena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Aunque dejó algo que le da confianza. “Colo Colo demostró tener jugadores de jerarquía que pueden definir un partido”, sentenció Biscayzacú sobre este duelo contra los albinaranjas en la fecha 15. Aquel duelo está pactado para el sábado 12 de junio a contar de las 17:30 horas.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder de la Liga de Primera 2026 con 10 puntos de ventaja sobre su escolta, Universidad Católica.