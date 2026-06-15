El Bichi habló del momento por el que atraviesa el cuadro albo y señaló que el King es fundamental en el esquema de Fernando Ortiz.

El absoluto líder de la rueda inicial de la Liga de Primera es Colo Colo, que le sacó 10 puntos de ventaja a Universidad Católica, su más cercano perseguidor, tras la fecha 15.

Los albos cerraron la primera parte del año con un partido muy tranquilo, porque derrotaron por 3-0 a Cobresal en el estadio Monumental, en un encuentro que se cerró en el primer tiempo.

Alguien que analizó el momento del equipo de Fernando Ortiz fue el ex entrenador de Colo Colo Claudio Borghi, quien apuntó a la clave del líder del fútbol chileno.

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Bichi Borghi alabó a Arturo Vidal en Colo Colo

El Bichi, en la palestra que tiene en TNT Sports como comentarista, señaló que la nueva posición de Arturo Vidal como líbero es la clave para el repunte del elenco popular.

“Yo creo que encontró la fórmula a partir de tirar para atrás a Arturo Vidal. Él tiene una jerarquía distinta a la del resto; facilidad con la derecha, izquierda, pase entre línea… para qué voy a decir lo que es Vidal”, señaló el campeón del mundo con Argentina.

Arturo Vidal recibe elogios en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“A partir de ahí, Arturo le dio una seguridad defensiva y también una salida limpia, sin velocidad, pero limpia. El mediocampo se hizo importante y más allá de que el 9 no hizo gol, si lo hace el de atrás mejor”, cerró.

Colo Colo sumó 36 de 45 puntos posibles en la primera rueda y espera cerrar el año de la misma forma, para así obtener a fin de año el título de la Liga de Primera.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica.

lidera la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica. El equipo dirigido por Fernando Ortiz derrotó 3-0 a Cobresal en el estadio Monumental.

derrotó 3-0 a Cobresal en el estadio Monumental. El líder sumó 36 de 45 puntos posibles al cierre de la primera rueda.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera