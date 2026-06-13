El entrenador de los albos quedó contento, pero no se agranda, tras el buen triunfo del Cacique ante Cobresal.

Colo Colo es por paliza el mejor equipo de la rueda inicial de la Liga de Primera. El Cacique venció con una pasmosa facilidad a Cobresal y tiene 12 puntos de ventaja sobre su escolta.

El cuadro albo se impuso con claridad por 3-0 al elenco minero en El Salvador, en un encuentro que se definió en los minutos iniciales y que le permitió sumar su sexta victoria en línea.

Luego del encuentro habló el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien lejos de jactarse por el momento de su elenco, eligió la mesura y la humildad para analizar la situación que les toca vivir.

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La humildad de Fernando Ortiz en Colo Colo

El Tano Ortiz no se agranda tras la primera rueda y sabe que restan largas 15 fechas, aunque igual se muestra contento por el nivel que está mostrando su equipo.

“En el entretiempo les dije que teníamos que madurar para manejar el partido. Destaco la madurez que va pasando día a día en el campeonato. Necesitábamos este triunfo para cerrar bien la primera rueda con nuestra gente“, dijo el ex defensor.

Fernando Ortiz está feliz por el momento de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Vamos creciendo, no tengo otra palabra para ver lo que vamos haciendo día a día. Ahora pensamos en Deportes Recoleta (por la Copa Chile) y lo que haremos el próximo sábado”, cerró.

Colo Colo sumó una primera rueda muy sólida, con 12 triunfos y tres derrotas, para así consolidarse como el puntero de la Liga de Primera.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera