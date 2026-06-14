Con una gran presión por la diferencia con Colo Colo y el bajo rendimiento, los azules visitan al cuadro cementero con novedades.

Universidad de Chile sale a la cancha nuevamente en la Liga de Primera 2026, donde tiene una durísima misión de achicar la distancia con Colo Colo, que hasta hoy es de 16 puntos en la tabla de posiciones, en la visita a Unión La Calera.

Por lo mismo, los azules tienen una presión tremenda de la mano del técnico Fernando Gago, quien mueve sus piezas para alinear a sus jugadores, teniendo en cuenta la lesión de Charles Aránguiz.

En ese sentido, tendrá importantes regresos que le serán de ayuda, en relación a los últimos partidos, donde se asoman Marcelo Díaz, Israel Poblete, además de los seleccionados nacionales Fabián Hormazábal y Agustín Arce.

Charles Aránguiz será baja por, al menos, dos partidos en la U.

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Charles Aránguiz tiene cuatro opciones de reemplazo en la U

Universidad de Chile saldrá a la cancha del estadio Nicolás Chahuán para enfrentar a Unión La Calera, rival que ya ha chocado en dos oportunidades este año y que no les ha podido ganar de la mano de Fernando Gago.

Según informó el sitio Emisora Bullanguera, la U tendrá importantes novedades en la citación, con los regresos, tras fechas fueras de Marcelo Díaz e Israel Poblete, con ambos siendo opciones de reemplazar a Charles Aránguiz.

En esa pelea también aparecen jugadores como Lucas Barrera y Lucas Romero, quienes pelean por los puestos en la zona de volantes del cuadro chuncho en La Calera.

Eso no es todo, porque vuelve Hormazábal y Arce, dos que han sido constantemente titulares, además de una rápida recuperación de Nicolás Fernández que fue subido al bus.

Marcelo Díaz suma cuatro partidos con la U este 2026.

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Lista de citados de U de Chile

Según el mismo medio citado, Universidad de Chile definió sus 20 citados para el duelo ante Unión La Calera, que se juega a contar de las 15.00 horas en el estadio Nicolás Chahuán.

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensas: Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal y Bianneider Tamayo.

Volantes: Israel Poblete, Javier Altamirano, Elías Rojas, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Agustín Arce y Lucas Barrera.

Delanteros: Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.