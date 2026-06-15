Lo sufre Tim Payne: Con dos golazos Irán le arruina el debut a Nueva Zelanda en el Mundial

La selección asiática logró remontar el marcador en dos ocasiones y al final repartieron puntos en el grupo G.

La selección de Irán y Nueva Zelanda de Tim Payne sorprendieron con un 2-2 en uno de los partidos más disputados del Mundial. Pero a su vez confirmaron que el grupo G tendrá definición fotográfica. Esto ya que tras la primera fecha ninguno de sus protagonistas sacó ventaja y todos terminaron igualados con el mismo puntaje.

Lo que parecía un somnífero para acortar la noche, se transformó en uno de los partidos más atractivos del torneo. A los siete minutos Elijah Just combinó con su capitán Chris Wood y marcó el 1-0 para Nueva Zelanda.

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Pero Irán supo responder justo a tiempo. Es que tras la pausa de hidratación cambió el chip y en el 31’ concretó el empate con un golazo de aquellos. El lateral Ramin Rezaeian encaró hacia el área y se juntó con Saman Ghoddos. El volante creativo sorprendió con un pase al área chica y el “23” sentenció la jugada con certero remate para poner el 1-1.

Irán y Nueva Zelanda reparten puntos en el grupo G

En el complemento la historia se repitió. Nueva Zelanda entró más enchufada y otra vez Elijah Just logró poner adelante a su selección. El delantero del Motherwell otra vez se juntó con Chris Wood, que demostró no ser un palitroque, y con habilitación digna del Mago Valdivia, dejó solo a su colega para poner el 2-1 en el 56’.

Nueva Zelanda de Tim Payne estuvo a minutos de sumar su primer triunfo en el Mundial 2026

Pero Irán volvió a despertar a tiempo. Ahora tardó ocho minutos para meterse otra vez en el partido. La fórmula ahora la comando Rezaeian que por la banda derecha sacó un centro con lienza que conectó Mohammad Mohebi. El ariete marcó el 2-2 y desató polémica por una celebración a lo Call of Duty que no dejó indiferente a nadie.

Ahora el grupo G quedó igualado ya que todos tienen solo una unidad tras el debut de este lunes. Ahora la segunda fecha está programada para el domingo 21 de junio. Bélgica se mide ante Irán a las 15:00 horas y luego Nueva Zelanda enfrenta a Egipto a las 21:00 horas.

Resumen del emocionante empate entre Irán y Nueva Zelanda