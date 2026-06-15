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Mundial

Lo sufre Tim Payne: Con dos golazos Irán le arruina el debut a Nueva Zelanda en el Mundial

La selección asiática logró remontar el marcador en dos ocasiones y al final repartieron puntos en el grupo G.

Por Felipe Pavez Farías

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Mohebi marcó golazo de cabeza y puso el 2-2
© getty imageMohebi marcó golazo de cabeza y puso el 2-2

La selección de Irán y Nueva Zelanda de Tim Payne sorprendieron con un 2-2 en uno de los partidos más disputados del Mundial. Pero a su vez confirmaron que el grupo G tendrá definición fotográfica. Esto ya que tras la primera fecha ninguno de sus protagonistas sacó ventaja y todos terminaron igualados con el mismo puntaje. 

Lo que parecía un somnífero para acortar la noche, se transformó en uno de los partidos más atractivos del torneo. A los siete minutos Elijah Just combinó con su capitán Chris Wood y marcó el 1-0 para Nueva Zelanda. 

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Pero Irán supo responder justo a tiempo. Es que tras la pausa de hidratación cambió el chip y en el 31’ concretó el empate con un golazo de aquellos. El lateral Ramin Rezaeian encaró hacia el área y se juntó con Saman Ghoddos. El volante creativo sorprendió con un pase al área chica y el “23” sentenció la jugada con certero remate para poner el 1-1. 

Irán y Nueva Zelanda reparten puntos en el grupo G

En el complemento la historia se repitió. Nueva Zelanda entró más enchufada y otra vez Elijah Just logró poner adelante a su selección. El delantero del Motherwell otra vez se juntó con Chris Wood, que demostró no ser un palitroque, y con habilitación digna del Mago Valdivia, dejó solo a su colega para poner el 2-1 en el 56’. 

Nueva Zelanda de Tim Payne estuvo a minutos de sumar su primer triunfo en el Mundial 2026

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Pero Irán volvió a despertar a tiempo. Ahora tardó ocho minutos para meterse otra vez en el partido. La fórmula ahora la comando Rezaeian que por la banda derecha sacó un centro con lienza que conectó Mohammad Mohebi. El ariete marcó el 2-2 y desató polémica por una celebración a lo Call of Duty que no dejó indiferente a nadie. 

Ahora el grupo G quedó igualado ya que todos tienen solo una unidad tras el debut de este lunes. Ahora la segunda fecha está programada para el domingo 21 de junio. Bélgica se mide ante Irán a las 15:00 horas y luego Nueva Zelanda enfrenta a Egipto a las 21:00 horas. 

Resumen del emocionante empate entre Irán y Nueva Zelanda

¡CERRAMOS TRANSMISIÓN!

Cerramos por acá queridos seguidores de Redgol. Este miércoles el fútbol continúa con tres partidos de palabras mayores. La jornada parte a las 15:00 horas con Francia ante Senegal. Luego a las 18:00 horas será el turno de Iran ante Noruega y de plato de fondo: Argentina debuta con Argelia a las 21:00 horas. Será hasta mañana cuando nos reencontremos con más fútbol y toda la fiebre del Mundial. Buenas noches y gracias totales.

¡Terminó, terminó, terminó!

Dejaron de correr, dejaron de jugar. Pitazo final y las selecciones de Irán y Nueva Zelanda reciben la ovación de público presente tras el 2-2 que cerró la primera jornada del grupo G.

¡Se juegan los descuentos!

Últimos cinco minutos en el SoFi Stadium. Nueva Zelanda e Irán hacen las modificaciones de rigor para buscar el triunfo que los deje como punteros en el grupo G. Se viene una definición de infarto.

Llora la caprichosa: Salió Tim Payne

Irán domina el partido y mete en su arco a la selección de Nueva Zelanda. Por lo mismo, el DT Darren Bazeley saca a Tim Payne. En su lugar, ingresa a Callan Elliot. La estrella de las redes se vio sobrepasado por minutos y hasta peligró con la amonestación.

¡Irán se vuelve a meter en el partido!

Nada está definido señoras y señores. Minuto 64 y cae el empate de Irán. Centro con lienza de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi salta más alto que sus rivales. El delantero con certero cabezazo pone el 2-2 y desata la fiesta en el SoFi Stadium. PARTIDAZO.

¡Gooolazo de Nueva Zelanda!

Nueva Zelanda vuelve a ponerse en ventaja. Ahora Elijah Just recibe en la mitad de cancha y comienza a encarar hasta el arco de Irán. Al llegar al área combina con su compadre Chris Wood y tras certera pared, el delantero del Motherwell pone el 2-1 en 56'.

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¡Comenzó el segundo tiempo!

El árbitro mexicano César Ramos Palazuelos da el comienzo a la segunda etapa en el SoFi Stadium. Irán y Nueva Zelanda empatan 1-1 en uno de los partidos más atractivos del Mundial 2026.

¡Terminó el primer tiempo!

Pitazo final y se termina la primera parte. Nueva Zelanda golpeó primero, pero Irán despertó a tiempo y puso el 1-1. Se van al descanso y en 15 minutos vuelven por la gloria. Te dejamos acá el golazo de la jornada -hasta ahora- con el tanto de

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¡Era el segundo de Irán!

La selección de Irán se va con todo al arco de Nueva Zelanda y a través de la pelota parada casi marcan el 2-1. Sin embargo, apareció el VAR y anuló el tanto de Aria Yousefi por posición de adelanto en el inicio de la jugada.

¡GOOOOL DE IRÁN!

Irán consigue el anhelado empate. Saman Ghoddos habilita a la perfección a Ramin Rezaeian. El defensa llega hasta el área de Nueva Zelanda y con ajustada definición supera a Max Crocombe. Ahora el marcador es 1-1.

¡Vuelve a rodar el balón!

Tras la pausa de hidratación, los equipos vuelven a la cancha. Sigue el partido 1-0 a favor de Nueva Zelanda.

¡Casi lo empata Irán!

La selección de Irán busca el empate y lo tuvo en los pies de Mehdi Taremi. El capitán comandó el contragolpe y sacó potente remate que impactó en el palo derecho del arco de Nueva Zelanda. ¡Era la igualdad! De momento se mantiene el 1-0 en 24 minutos de juego

¡El primer gol de la jornada!

¿Te lo perdiste? Acá está el primer gol de Nueva Zelanda y que mantiene el 1-0 sobre Irán en el grupo G.

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¡Goooool de Nueva Zelanda!

Sorpresa total en el SoFi Stadium. Cuando mejor jugaba la selección de Irán, Nueva Zelanda aprovecha los espacios y Elijah Just pone el 1-0 al minuto 7.

¡Lo pasa mal Tim Payne!

Irán domina en los primeros minutos del partido. El ataque de la selección asiática se enfoca en el sector derecho de la defensa de Nueva Zelanda a las espaldas de Tim Payne. El jugador estrella de las redes sociales lo pasa mal y se ve sobrepasado por el ataque rival.

¡Comenzó el partido!

¡Ya se juega en el SoFi Stadium! Tras una larga ceremonia protocolar, empieza el segundo partido del grupo G. El árbitro mexicano César Ramos Palazuelos es el encargado de impartir justicia entre Nueva Zelanda vs Irán

¡Equipos a la cancha!

Saltan los equipos a la cancha. Ambos elencos entonan sus himnos y en minutos empieza el partido en el Sofi Stadium.

¡Espera por su debut en el Mundial!

¡Se viene el debut de Tim Payne! La estrella que irrumpió en redes sociales ya se alista para su debut en el Mundial 2026 por Nueva Zelanda.

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¡Todo listo para el partido!

Nueva Zelanda e Irán ya saltan a la cancha del Sofi Stadium para realizar los trabajos de precompetencia. Poco a poco se llenan las localidades para el duelo que cierra la jornada de lunes del Mundial.

Los resultados de este lunes

La jornada de este lunes ha presentado más de una sorpresa. En el inicio de la jornada Cabo Verde, con Vozinha como figura, igualó sin goles ante España. Luego Bélgica repitió el resultado ante Egipto por 1-1. Hace instantes Uruguay logró remontar y empató frente a Arabia Saudita 1-1.

Formación confirmada en Irán

Por su parte, Irán ya tiene lista la oncena que saltará a la cancha del Sofi Stadium. Los elegidos son Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Arya Yousefi, Saman Ghoddos, Saeed Ezatolahi, Mohammad Mohebi, Shahriar Moghanlou y el captián Mehdi Taremi. La guía completa está acá.

¡Tim Payne titular!

Comenzó el conteo regresivo para el partido que cierra la jornada de este lunes. Nueva Zelanda anuncia su once estelar para el Mundial con... ¡Tim Payne como titular!

Los elegidos son: Max Crocombe, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace, Joe Bell, Marko Stamenić, Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just y Chris Wood.

¿Quieres saber más de Nueva Zelanda? La guía completa la puedes revisar acá.

¿Cómo va el grupo G?

A primera hora el grupo G abrió su participación en el Mundial 2026 con un partido estelar entre Egipto y Bélgica. El duelo comenzó a favor de los faraones con tanto de Emam Ashour. Pero en el complemento Romelu Lukaku, en su intento por conectar el balón, forzó el autogol de Mohamed Hany y que sentenció el 1-1 definitivo.

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¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! El fútbol no para y este lunes cerramos la jornada de Mundial con un plato estelar: Nueva Zelanda de Tim Payne ante Irán por el grupo G. Sigue acá todos los detalles del duelo en el Sofi Stadium.

(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

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